В Омске взяли под контроль опасную теплотрассу, в которую упала девушка

Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что на пересечении ул. Челюскинцев и ул. 8-я Ремесленная девушка упала в яму между основанием теплотрассы и трамвайными путями и просидела там с крысами долгое время, пока местные жители не услышали крики о помощи. По словам омичей, инцидент произошел из-за отсутствия ограждения.