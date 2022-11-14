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В Омске взяли под контроль опасную теплотрассу, в которую упала девушка

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
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Проверку организовала прокуратура Центрального округа.

По сообщению прокуратуры Центрального округа Омска, организована проверка сведений, о падении девушки в яму.

Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что на пересечении ул. Челюскинцев и ул. 8-я Ремесленная девушка упала в яму между основанием теплотрассы и трамвайными путями и просидела там с крысами долгое время, пока местные жители не услышали крики о помощи. По словам омичей, инцидент произошел из-за отсутствия ограждения.

В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действий должностных лиц по обеспечению безопасного функционирования системы ЖКХ.

При выявлении нарушений, прокуратура будет решать вопрос о принятии мер.

Туризм по-омски. Приезжая девушка упала в яму с крысами в центре города
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#Юлия Бармина#Прокуратура Омской области#Прокурорская проверка#Проверка прокуратуры#Яма#Падение
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