В Омске взяли под контроль опасную теплотрассу, в которую упала девушка

По сообщению прокуратуры Центрального округа Омска, организована проверка сведений, о падении девушки в яму.
Напомним, ранее в социальных сетях появилось сообщение о том, что на пересечении ул. Челюскинцев и ул. 8-я Ремесленная девушка упала в яму между основанием теплотрассы и трамвайными путями и просидела там с крысами долгое время, пока местные жители не услышали крики о помощи. По словам омичей, инцидент произошел из-за отсутствия ограждения.
В ходе проверки установят обстоятельства произошедшего и дадут правовую оценку действий должностных лиц по обеспечению безопасного функционирования системы ЖКХ.
При выявлении нарушений, прокуратура будет решать вопрос о принятии мер.