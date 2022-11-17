Долгое время он работал директором по хоккейным операциям в «Амуре», после чего возглавил скаутские отделы в «Ак Барсе», «Динамо» и СКА. Также он известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин начал работать на посту советника председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.