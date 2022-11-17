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Рашида Хабибулина прочат на пост генменеджера омского «Авангарда»

Сегодня, 02:56
Фото: 1MI
Сообщается, что Рашид Хабибулин будет исполнять обязанности генменеджера после ухода Алексея Волкова.

После увольнения Алексея Волкова из «Авангарда» исполнять обязанности генерального менеджера будет Рашид Хабибулин, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник. Хабибулин работает в сфере хоккейного менеджмента с 1990-х годов.

Долгое время он работал директором по хоккейным операциям в «Амуре», после чего возглавил скаутские отделы в «Ак Барсе», «Динамо» и СКА. Также он известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин начал работать на посту советника председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.

Напомним, что 14 ноября генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Крылов ушел в отставку. Он заявил, что покинул пост из-за проблем в коммуникации с руководством клуба. Ранее Дмитрий Рябыкин ушел в отставку с должности генерального тренера. Сейчас он работает в «Металлурге», а вместо него исполнять обязанности начал Михаил Кравец.

#Спорт#Новости#Омск#Авангард#Омский авангард#Хоккей#Алексей Волков#Вероника Жукова
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