После увольнения Алексея Волкова из «Авангарда» исполнять обязанности генерального менеджера будет Рашид Хабибулин, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник. Хабибулин работает в сфере хоккейного менеджмента с 1990-х годов.
Долгое время он работал директором по хоккейным операциям в «Амуре», после чего возглавил скаутские отделы в «Ак Барсе», «Динамо» и СКА. Также он известен по работе спортивным директором в пражском «Льве» и ХК «Сочи». В 2019 году Рашид Хабибулин начал работать на посту советника председателя совета директоров омского клуба Александра Крылова.
Напомним, что 14 ноября генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Крылов ушел в отставку. Он заявил, что покинул пост из-за проблем в коммуникации с руководством клуба. Ранее Дмитрий Рябыкин ушел в отставку с должности генерального тренера. Сейчас он работает в «Металлурге», а вместо него исполнять обязанности начал Михаил Кравец.