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Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске

Сегодня, 05:34
Фото: Станислав Шемелов, Александр Елисеев, Александр Лушкин, Анна Тарлап / 1MI
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Подробности происшествия с участием людей в военной форме пока не разглашаются.

Неделю назад в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку с участием людей в военной форме, которая произошла предположительно в Омске. В связи с этим редакция Города55 направила запрос в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Центральному военному округу.

В этом ведомстве нам сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, и сейчас следователи выясняют подробности. Узнать что-то большее на этом этапе нереально.

«В настоящее время иные запрашиваемые Вами сведения предоставлены быть не могут, поскольку преждевременное разглашение полученных, но до конца не проверенных сведений может помешать принятию законного и обоснованного юридического решения», — уточнил подполковник юстиции А. К. Садовский, врио руководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО.

Напомним, что правительство Омской области еще в октябре приняло частичный «сухой закон», цель которого — предотвращение разного рода инцидентов с участием военных.

#Николай Эйхвальд#Происшествия#Военные#Новости
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