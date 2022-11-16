Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске

Неделю назад в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку с участием людей в военной форме, которая произошла предположительно в Омске. В связи с этим редакция Города55 направила запрос в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Центральному военному округу.
В этом ведомстве нам сообщили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело, и сейчас следователи выясняют подробности. Узнать что-то большее на этом этапе нереально.
«В настоящее время иные запрашиваемые Вами сведения предоставлены быть не могут, поскольку преждевременное разглашение полученных, но до конца не проверенных сведений может помешать принятию законного и обоснованного юридического решения», — уточнил подполковник юстиции А. К. Садовский, врио руководителя организационно-аналитического отдела ВСУ СК России по ЦВО.
Напомним, что правительство Омской области еще в октябре приняло частичный «сухой закон», цель которого — предотвращение разного рода инцидентов с участием военных.