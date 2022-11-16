Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске

Неделю назад в социальных сетях появилось видео, запечатлевшее драку с участием людей в военной форме, которая произошла предположительно в Омске. В связи с этим редакция Города55 направила запрос в военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Центральному военному округу.