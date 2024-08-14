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Яков Вагнер

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2024
Компания Вагнера получила контракт на ремонт одной из центральных улиц Омска
14 августа, 09:09
2023
Убийство пса на глазах омичей, обрушение потолка в жилом доме, виновник выбросов
20 августа 2023, 09:16
Поставили точку. В действиях «Омскавтодора» и «Стройсервиса» усмотрели сговор
28 июня 2023, 04:36
Компания Якова Вагнера получит 152 млн рублей за ремонт дороги Омск — Русская Поляна
26 апреля 2023, 07:47
Скандал со священником, корь в Омске, ТОП-100 влиятельных людей региона
19 марта 2023, 08:15
2022
Как живут мобилизованные в Омске, «День жестянщика» и новый генменеджер «Авангарда»
20 ноября 2022, 11:47
Суд отменил решение УФАС о сговоре «Стройсервиса» и «Омскавтодора»
20 ноября 2022, 03:38
В Омске прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Вагнера и Шипилова
26 октября 2022, 08:44
10 главных омских богачей за год заметно обеднели
25 октября 2022, 06:40
Утонувшие дети, мощный ливень в Омске, двукратный прирост по ковиду
31 июля 2022, 09:56
«Договорняк» на миллиард. За что омский «СибРос» и «Стройсервис» обвинили в сговоре
9 июля 2022, 07:07
Омское УФАС официально признало сговор между Шипиловым и Вагнером
6 июля 2022, 07:56

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