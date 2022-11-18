Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Омске готовят к открытию самый большой каток в городе

Сегодня, 10:43
Фото: 1MI
Иллюстрация
Он расположится на территории «Красной звезды».

По сообщению администрации Омской области, на территории «Красной звезды» начали заливать самый большой каток в городе. Его общая площадь составит 12,7 кв. м.

График работы катка будет такой: каждый будний день, кроме понедельника — с 18:00 до 22:00, по выходным и праздничным дням — с 14:00 до 22:00.

Стоимость выхода на лед составит 100 рублей по будням и 200 рублей по выходным. Для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов — 50 рублей, а для детей до 6 лет — бесплатно.

Если вдруг у вас нет своих коньков, не переживайте, вы сможете взять в прокат на «Красной звезде». Стоимость выхода на лед вместе с прокатом коньков составит 200 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные.

Помимо этого каток празднично украсят.

«Будет установлена елка высотой более 13 метров с яркой иллюминацией, появится несколько новых новогодних фотозон. Каток будет украшен тысячами новогодних лампочек, которые будут освещать и придавать особую новогоднюю атмосферу на нашем катке», — рассказал директор спортивной школы «Красная звезда» Кирилл Ягодка.

Напомним, ранее стало известно о подготовке к открытию катков в парках 30-летия ВЛКСМ и Советском. 

Погода позволяет. В Омске с приходом морозов начали заливать главные катки
Узнать подробнее
#Юлия Бармина#Город#Каток#Лед#Парк#Красная звезда
Подпишитесь
Омичка сама вышла на след женщины, укравшей ее сотовый, но гаджет ей так и не вернули
Сегодня, 10:07
Кравеца утвердят главным тренером омского «Авангарда»
Сегодня, 02:07
Долой пробки. В центре Омска появится дорога из трех полос
Сегодня, 09:16
«Тебя заберет тьма». Омич нарисовал на двери ветерана нацистский символ
Вчера, 12:51
Назван размер средней пенсии в Омской области в 2022 году
Сегодня, 08:26
Стало известно, кто получит сладкие новогодние подарки от губернатора Омской области
Сегодня, 11:00