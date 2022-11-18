В Омске готовят к открытию самый большой каток в городе

По сообщению администрации Омской области, на территории «Красной звезды» начали заливать самый большой каток в городе. Его общая площадь составит 12,7 кв. м.
График работы катка будет такой: каждый будний день, кроме понедельника — с 18:00 до 22:00, по выходным и праздничным дням — с 14:00 до 22:00.
Стоимость выхода на лед составит 100 рублей по будням и 200 рублей по выходным. Для пенсионеров, ветеранов боевых действий и инвалидов — 50 рублей, а для детей до 6 лет — бесплатно.
Если вдруг у вас нет своих коньков, не переживайте, вы сможете взять в прокат на «Красной звезде». Стоимость выхода на лед вместе с прокатом коньков составит 200 рублей в будние дни и 300 рублей в выходные.
Помимо этого каток празднично украсят.
«Будет установлена елка высотой более 13 метров с яркой иллюминацией, появится несколько новых новогодних фотозон. Каток будет украшен тысячами новогодних лампочек, которые будут освещать и придавать особую новогоднюю атмосферу на нашем катке», — рассказал директор спортивной школы «Красная звезда» Кирилл Ягодка.
Напомним, ранее стало известно о подготовке к открытию катков в парках 30-летия ВЛКСМ и Советском.