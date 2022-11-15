Недавно Советский районный суд принял иск от заявителя, который сослался на проблемы со здоровьем, мешающие ему быть призванным в рамках частичной мобилизации. А в Центральный районный суд поступил иск от мобилизованного отца двоих детей, который тоже имел серьезные ограничения по здоровью.