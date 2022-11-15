Пресс-служба Омского областного суда сообщила, что в районные суды продолжают поступать административные иски от граждан. Омичи просят признать незаконными решения призывных комиссий о мобилизации на военную службу.
Недавно Советский районный суд принял иск от заявителя, который сослался на проблемы со здоровьем, мешающие ему быть призванным в рамках частичной мобилизации. А в Центральный районный суд поступил иск от мобилизованного отца двоих детей, который тоже имел серьезные ограничения по здоровью.
Житель Большереченского района Омской области посчитал решение призывной комиссии незаконным, поскольку у него на иждивении сразу трое несовершеннолетних детей.
Дела приняты к судами в производство, назначены рассмотрения, отметили в пресс-службе суда. Напомним, после директивы от Генштаба Минобороны РФ от 4 октября, право на отсрочку получили отцы трех детей. Многодетных отцов начали демобилизовать в конце октября.