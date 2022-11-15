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Решение вынесет суд. Омичи массово оспаривают призыв во время частичной мобилизации

Сегодня, 05:37
Фото: Город55
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Попавшие под частичную мобилизацию омичи обжаловали призыв в суде

Несколько районных судов приняли иски об оспаривании решений призывной комиссии. Омичи ссылаются на заболевания и детей.

Пресс-служба Омского областного суда сообщила, что в районные суды продолжают поступать административные иски от граждан. Омичи просят признать незаконными решения призывных комиссий о мобилизации на военную службу.

Недавно Советский районный суд принял иск от заявителя, который сослался на проблемы со здоровьем, мешающие ему быть призванным в рамках частичной мобилизации. А в Центральный районный суд поступил иск от  мобилизованного отца двоих детей, который тоже имел серьезные ограничения по здоровью.

Житель Большереченского района Омской области посчитал решение призывной комиссии незаконным, поскольку у него на иждивении сразу трое несовершеннолетних детей.

Дела приняты к судами в производство, назначены рассмотрения, отметили в пресс-службе суда. Напомним, после директивы от Генштаба Минобороны РФ от 4 октября, право на отсрочку получили отцы трех детей. Многодетных отцов начали демобилизовать в конце октября.

Кому по закону положена отсрочка от призыва?
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#Дарья Зыкова#Суд#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Гражданский иск#Иск#Комиссия#Повестки
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