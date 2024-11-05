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Отставки и назначения

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
Омич Владимир Уйба покинет пост главы Республики Коми
5 ноября, 12:39
Октябрь
Стало известно, кто займет должность главы Ленинского округа Омска вместо Зярко
Пост может занять первый заместитель главы Кировского округа Николай Хроленко.
16 октября, 14:32
Стало известно, что один из первых замминистра здравоохранения уйдет в отставку
Елена Шипилова покинет свой пост до конца октября.
15 октября, 15:24
В омском минздраве рассказали, кто стал новым главврачом Марьяновской ЦРБ
Должность заняла Ирина Смольникова.
7 октября, 14:11
Сентябрь
В Горсовете представили новую структуру администрации Омска
17 сентября, 13:38
В Омской области назначили нового начальника судебного департамента
Новым начальником омского управления судебного департамента стал Константин Смагин.
10 сентября, 14:12
Август
Больше не врио. В омской исправительной колонии №7 назначили начальника
20 августа, 12:02
Экс-зампрокурора Омской области Лоренц ушел в отставку с должности в Ярославле
14 августа, 13:17
Владимир Путин провел два назначения в омских судах
Указом президента новые судьи назначены в Ленинском и Октябрьском районных судах Омска.
13 августа, 14:06
Владимир Путин назначил нового главу УФСИН по Омской области
7 августа, 13:24
Нашествие насекомых, резкое похолодание и громкое назначение. Омск сегодня
5 августа, 15:00
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
5 августа, 09:50
Июль
Омич Юрий Деревягин стал заместителем начальника УМВД по Приморскому краю
31 июля, 13:20
Министр спорта Омской области Иван Колесник назвал имя своего нового заместителя
Сегодня в Омске прошло совещание представителей министерства и департамента спорта, на нем Иван Колесник представил своего нового заместителя.
25 июля, 12:57
Главврачом омского онкологического диспансера стал Андрей Доронин
О назначении Андрея Доронина на должность рассказал министр здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов.
24 июля, 14:26
Слухи подтвердились. Новым куратором внутренней политики региона стал Егор Горбатенко
20 июля, 03:42
Уже есть замена. Глава омского депстроя Веселев заявил об отставке
19 июля, 02:34
Женат, есть дочь. В Омской области представили нового прокурора Любинского района
Дмитрий Лескин уже приступил к работе.
16 июля, 07:40
Из девочек в матери, вор-гимнаст и уход главы Следственного комитета. Омск сегодня
13 июля, 13:14

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