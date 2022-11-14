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Спасенный от огня. В Омске кота вызволили из горящего дома

Сегодня, 06:30
Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Во время пожара в Омске спасли кота

Животное вынесли из горящего дома, оно не получило серьезных повреждений.

В минувшую субботу в Октябрьском округе Омска случился пожар в двухквартирном жилом доме. В пожаре никто не пострадал, однако помощь спасателей понадобилась взрослому и маленькому жильцу дома: сотрудникам МЧС пришлось вызволять из задымленной квартиры хозяина жилища и его кота.

В результате пожара в квартире выгорели вещи на площади 30 кв. м, а по всей квартире оказались закопчены стены и потолок.

Потушить пожар удалось всего за полчаса: в 11:50 о случившемся сообщили в пожарную охрану, а уже в 12:19 пожар был полностью ликвидирован. К тушению пожара привлекались 3 пожарных автомобиля и 17 спасателей.

#Ольга Акамова#Происшествия#Новости#Омская область#Кот#Спасатель#МЧС#Пожары#Видео
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