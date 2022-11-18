Омский «Авангард» станет футбольной командой

Между тем, на вопрос корреспондента Города55, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах и на другие виды спорта.
«Сегодня на Совете обсуждали возможности по дополнительному заработку, в том числе и по проведению спортивных мероприятий. Концертная деятельность и различные шоу это понятно, но есть мнение и желание сделать и баскетбольный клуб, и мини-футбольный клуб. Какая из этих сторон победит, я не знаю, но поручения поработать в этих направлениях уже даны. Так что, возможно, в скором времени появится еще один «Авангард». Для примера возьмите «Зенит»: у них очень успешные проекты по развитию и баскетбольного, и волейбольного клуба, и много чего еще. И все эти проекты весьма успешны», – поделился планами Александр Крылов.
Помимо этого председатель Совета директоров клуба заверил, что в следующем году на G-Drive Арене пройдет Кубок Первого канала по хоккею, а также уже подана заявка на проведения Матча звезд КХЛ.
Кроме этого на омской арене до сих пор не определились с моделью коммерческого использования спортивного сооружения в плане проведения концертов и шоу. По словам Крылова на будущий год они определятся с одной из моделей, – создавать собственный промоушен и самим возить звезд, либо сдавать G-Drive Арену другим компаниям.