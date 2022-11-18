Омский «Авангард» станет футбольной командой

Кроме этого на омской арене до сих пор не определились с моделью коммерческого использования спортивного сооружения в плане проведения концертов и шоу. По словам Крылова на будущий год они определятся с одной из моделей, – создавать собственный промоушен и самим возить звезд, либо сдавать G-Drive Арену другим компаниям.