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Омский «Авангард» станет футбольной командой

Сегодня, 15:51
Фото: Город55
Александр Крылов
Окончательное решение еще не принято, поскольку рассматриваются и другие виды спорта.

В пятницу, 18 ноября, в Омске на G-Drive Арене прошло заседание Совета директоров хоккейного клуба «Авангард». По его итогам, как уже ранее сообщал Город55, были утверждены кандидатуры главного тренера и генерального менеджера команды. Ими стали Михаил Кравец и Рашид Хабибулин, соответственно.

Между тем, на вопрос корреспондента Города55, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о планах и на другие виды спорта.

«Сегодня на Совете обсуждали возможности по дополнительному заработку, в том числе и по проведению спортивных мероприятий. Концертная деятельность и различные шоу это понятно, но есть мнение и желание сделать и баскетбольный клуб, и мини-футбольный клуб. Какая из этих сторон победит, я не знаю, но поручения поработать в этих направлениях уже даны. Так что, возможно, в скором времени появится еще один «Авангард». Для примера возьмите «Зенит»: у них очень успешные проекты по развитию и баскетбольного, и волейбольного клуба, и много чего еще. И все эти проекты весьма успешны», – поделился планами Александр Крылов.

Помимо этого председатель Совета директоров клуба заверил, что в следующем году на G-Drive Арене пройдет Кубок Первого канала по хоккею, а также уже подана заявка на проведения Матча звезд КХЛ.

Кроме этого на омской арене до сих пор не определились с моделью коммерческого использования спортивного сооружения в плане проведения концертов и шоу. По словам Крылова на будущий год они определятся с одной из моделей, – создавать собственный промоушен и самим возить звезд, либо сдавать G-Drive Арену другим компаниям.

G-Drive Арена
Фото: Город55


#Василий Попов#Общество#Город#Спорт#Новости#Омск#Омская область#Россия#Александр Крылов#Михаил Кравец#Авангард#G-Drive Арена#Хоккей#Футбол#Баскетбол
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