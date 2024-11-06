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Прогноз погоды

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Ноябрь
Будет ли еще тепло в Омской области? Рассказываем, чего ожидать от погоды
6 ноября, 02:00
Высокие зарплаты медиков, резкое похолодание и редкие имена. Омск сегодня
4 ноября, 13:07
На Омскую область обрушатся мощные морозы до -21
4 ноября, 02:30
Мощные снегопады и холода до -12 обрушатся на омичей. Рассказываем, когда
2 ноября, 01:50
Октябрь
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
Доставайте пуховики. Совсем скоро Омскую область накроет череда снегопадов
28 октября, 14:37
Омичей предупредили об изменении погоды в ближайшие дни
25 октября, 13:31
Стало известно, когда в Омской области ляжет снег
24 октября, 07:35
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
До -13°. На Омск надвигаются морозы, туман и северные ветра
12 октября, 06:07
Первый снег, массовая задержка самолетов и редкие имена для детей. Омск сегодня
11 октября, 15:04
Зима началась: синоптики озвучили, когда в Омске снова выпадет снег
11 октября, 10:55
Запаситесь таблетками. Омичи замерли в ужасе, ожидая новую неприятность
9 октября, 06:38
Отмена автобусов, увольнение из-за отпуска и возвращение лета. Омск сегодня
7 октября, 14:25
Победа «Авангарда», разруха на прощание и осень по-зимнему. Омск сегодня
5 октября, 14:32
Последние теплые выходные: омичам дали грустный прогноз на две недели
4 октября, 05:26
Сентябрь
Первый снег, отмена концерта рок-группы и перебои с телевещанием. Омск сегодня
30 сентября, 14:14
Синоптики назвали дату первого мощного снегопада в Омской области
30 сентября, 03:20
Бабье лето пришло. На Омскую область надвигается потепление до +23 градусов
28 сентября, 04:43
Стало известно, какая погода придет в Омскую область в октябре
27 сентября, 13:12

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