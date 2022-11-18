Экс-главе Фонда капремонта предъявлено обвинение за рухнувший дом в Омске

Пресс-служба СУ СКР Омской области сообщила, что Марине Степановой — бывшему замминистра энергетики и бывшей главе омского Фонда капитального ремонта предъявили обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ «злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». По этой статье Степановой грозит до 10 лет лишения свободы. Это в дополнение к делам и обвинениям по поводу взяток в 7 млн рублей.
По мнению следствия, обвиняемая умышленно не обеспечила условия для проведения капитального ремонта аварийного жилого дома № 53 по ул. 20 Партсъезда. Она не предприняла должных мер для проведения торгов на заключение нового договора на капитальный ремонт дома и дополнительные работы, не выполнила ряд иных действий, которые могли предотвратить обрушение кладки стены дома 12 августа 2022 года. Эта халатность повлекла причинение крупного ущерба и нарушение прав собственников в этом доме.
Напомним, дом начал разрушаться еще в 2021 году, на одной из стен посыпалась кладка на уровне первого этажа. Но дом после этого не расселили, а лишь обязали региональный фонд провести ремонт. Фонд пытался обжаловать это решение в суде, а пока шли разбирательства, дом признали аварийным. И через несколько дней рухнула вся торцевая стена.
Председатель СКР Александр Бастрыкин передал это дело под контроль главного управления, к следствию подключили судебно-экспертный центр СКР для проведения инженерно-технических исследований.
Расследование еще продолжается, несмотря на выдвинутое обвинение. Адвокат экс-главы фонда Марины Степановой анонсировал пресс-конференцию, где пообещал ответить на вопросы по поводу обрушения.