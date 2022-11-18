Экс-главе Фонда капремонта предъявлено обвинение за рухнувший дом в Омске

Напомним, дом начал разрушаться еще в 2021 году, на одной из стен посыпалась кладка на уровне первого этажа. Но дом после этого не расселили, а лишь обязали региональный фонд провести ремонт. Фонд пытался обжаловать это решение в суде, а пока шли разбирательства, дом признали аварийным. И через несколько дней рухнула вся торцевая стена.