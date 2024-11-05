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ДТП

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Ноябрь
Уничтожающий пожар, приговор для экс-майора и громкая отставка. Омск сегодня
5 ноября, 14:42
10 лет тюрьмы. В Омске завершилось дело о ДТП с участием экс-майора полиции Гайдамака
5 ноября, 06:28
Переходила дорогу в неположенном месте. Омичка погибла под колесами авто
5 ноября, 04:11
Не в том месте, не в тот час. В Муромцево водитель ночью переехал 34-летнего пешехода
4 ноября, 06:20
Смертельное ДТП: в Омске водитель «Митсубиси» сбил велосипедиста
В результате серьезной аварии на улице 10 лет Октября, водитель автомобиля «Митсубиси» столкнулся с велосипедистом, что привело к гибели последнего.
4 ноября, 04:31
Новая жертва «трассы смерти». Омич трагически погиб на автодороге Тюмень-Омск
3 ноября, 13:09
В Омской области водитель «семерки» насмерть сбил мужчину
2 ноября, 04:40
Курение убивает. В Омске из-за непотушенной сигареты в пожаре погиб мужчина
Возгорание произошло в четырехэтажном доме на улице Химиков. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.
1 ноября, 04:23
Октябрь
На Левобережье Омска 45-летняя женщина на ходу выпала из салона маршрутки
Маршрутка № 344 стала участником аварии в Кировском округе. Одна из пассажиров выпала на проезжую часть.
31 октября, 12:00
До пяти лет тюрьмы. В Омске завершено расследование ДТП с погибшим пенсионером
В Омске прокуратура завершила расследование уголовного дела, связанного с гибелью 84-летнего пешехода в результате ДТП.
31 октября, 05:50
Стоим уже час. В омских Нефтяниках из-за аварии образовалась пробка
31 октября, 04:37
Поездка закончилась госпитализацией. В Омской области машина съехала в кювет
В Омской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого двое молодых людей получили травмы и были срочно госпитализированы.
30 октября, 08:47
22-летнего омича признали виновным в ДТП с трагическими последствиями
28 октября, 06:14
Затопленный отходами подвал, массовое ДТП с фурами и смерть на свадьбе. Омск сегодня
24 октября, 14:51
Пострадали трое. На трассе «Тюмень-Омск» произошло жуткое массовое ДТП
24 октября, 10:42
Смерть на асфальте. В Омске велосипедист погиб в ДТП с КАМАЗом
Вблизи поселка Большие Поля произошла авария: водитель грузовика сбил велосипедиста, который внезапно выехал на дорогу.
23 октября, 08:25
Отделался «условкой». 16-летнему омичу вынесли приговор за сбитого во дворе школьника
22 октября, 07:31
Приближение снежной осени, смертельное ДТП и учителя-пенсионеры. Омск сегодня
19 октября, 14:06
В Омской области произошло жуткое ДТП, унесшее жизни трех человек
19 октября, 11:07
В Омске автобус сбил пенсионерку и ребенка на пешеходном переходе
68-летняя женщина 9-летняя девочка переходили дорогу на «зеленый» свет.
18 октября, 13:40

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