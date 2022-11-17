Омский «Авангард» в овертайме дожал ХК «Сочи и одержал восьмую победу подряд

В четверг, 17 ноября, на G-Drive Арене в Омске «Авангард» принимал Хоккейный клуб «Сочи». исход этой встречи решился только в овертаме.
Счет в матче на 7-й минуте в большинстве открыл нападающий гостей Данил Авершин. У омичей в штрафном боксе в это время находился Виктор Сведберг.
После отбытия штрафа хозяева льда сразу пошли в атаку: Арсений Грицюк был близок, но вместо этого «ястребы» схлопотали ещё одно удаление за нарушение численного состава. Отбились.
За 3:10 до окончания первой двадцатиминутки Дамир Шарипзянов сравнял счет, но уже буквально через 40 секунд сочинцы вновь вырвались вперед. Отличился Артем Николаев.
А дальше случился курьезный случай, который трибуны встретили дружным свистом. Игрок «Сочи» заработал две минуты за подножку, а вместе с ним в штрафной бокс отправился и Алекс Броадхерст, за симуляцию!
В игре в формате «4 на 4» своим шансом воспользовались сочинцы, — 1:3. Однако уже в полных составах, за секунду до сирены «Авангард» отыграл одну шайбу. Точным был «штрафник» Броадхерст. Такая вот феерия из шайб в первом отрезке игры.
На пятой минуте второго периода гости зарабатывают удаление и «Авангард» моментально наказал их за ошибку: Рид Буше записывает очередную шайбу в свою копилку. На реализацию большинства «ястребам» понадобилось всего 10 секунд.
Более голами второй отрезок болельщиков не порадовал, но было остро, даже очень, особенно у ворот ХК «Сочи».
Третий период начался при равном счете 3:3, но уже на четвертой минуте Федор Малыхин выводит «Авангард» вперед. Впервые в матче.
Дальше «ястребы» продолжали давить на ворота гостей, создавали момент за моментом, но шайба упорно не шла в сетку, а за 24 секунды до конца матча сочинцы сравнивают счет и переводят игру в овертайм.
В формате «3 на 3» Дамир Шарипзянов поставил-таки точку в этой встрече: 5:4. Таким образом омичи одержали восьмую победу подряд.