Омский «Авангард» в овертайме дожал ХК «Сочи и одержал восьмую победу подряд

В игре в формате «4 на 4» своим шансом воспользовались сочинцы, — 1:3. Однако уже в полных составах, за секунду до сирены «Авангард» отыграл одну шайбу. Точным был «штрафник» Броадхерст. Такая вот феерия из шайб в первом отрезке игры.