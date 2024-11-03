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Транспорт

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Ноябрь
Следователи СКР проверят действия водителя, высадившего из маршрутки 8-летнего омича
3 ноября, 06:55
Ямы и размывы: следком будет расследовать транспортные проблемы в Омске
Александр Бастрыкин взял под личный контроль проверку по факту неудовлетворительного состояния дорог в поселке Лесной.
2 ноября, 10:58
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Октябрь
Прикрыло снегом. Любителей электросамокатов в Омске успокоили
29 октября, 10:55
Омичей предупредили о возможных сбоях в оплате проезда 30 октября
30 октября в Омске ожидаются временные сбои в работе систем оплаты в общественном транспорте из-за плановых технических работ на платформе, обслуживающей NFC-таблички.
29 октября, 09:05
Мэрия Омска планирует купить автобус за 12,5 млн для иностранных делегаций
29 октября, 08:12
Новые правила. Омичам запретили парковаться возле домов на пяти улицах
28 октября, 04:56
Подрядчик найден. «Омскоблавтотранс» установит валидаторы в своих автобусах
27 октября, 14:07
В районных центрах Омской области повысят тарифы на пассажирские перевозки
24 октября, 04:00
Автобусы добавят? Стало известно, что ждет омичей с ремонтом моста у Телецентра
22 октября, 06:46
Без происшествий: в Омске успешно протестировали троллейбус на «новом» маршруте
21 октября, 11:33
Транспорт без кондукторов, «уставший» чугун и перекрытие набережной. Омск сегодня
20 октября, 14:27
«Обновленный дизайн». Омские троллейбусы пострадали от рук вандала-граффитиста
20 октября, 13:45
Совместная работа. Стали известны первые детали ремонта моста у омского Телецентра
20 октября, 08:13
Почти все омские муниципальные автобусы получат валидаторы в 2025 году
20 октября, 04:11
В Омске добавят автобусов на популярный маршрут из центра на Левый берег
18 октября, 04:39
«Пожалейте людей»: в разгар холодов в Омске исчезла теплая остановка
15 октября, 07:06
Везде как дома. Омич создал настоящий дом на колесах из обычного прицепа
13 октября, 13:14
Гололед и пробки. Омичей предупредили об опасных явлениях на дорогах
Всем участникам дорожного движения необходимо соблюдать максимальную безопасность.
11 октября, 06:30
«Скоро выставят снегоходы»: электросамокаты стали недоступны для омичей
11 октября, 06:19

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