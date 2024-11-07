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Авангард

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Ноябрь
Сергей Звягин назвал причину поражения «Авангарда» на Дальнем Востоке
7 ноября, 18:30
Овертайм не удался: «Авангард» в гостях проиграл «Адмиралу» со сетом 2:3
7 ноября, 14:04
«Как снег не голову»: Звягин прокомментировал неожиданный отъезд Линдена Вея в Канаду
5 ноября, 14:23
Даррен Диц не попал в заявку на выездную серию игр омского «Авангарда»
5 и 7 ноября омский клуб проведет игры во Владивостоке и Хабаровске.
4 ноября, 11:28
Кожевников призвал вернуть легендарного диктора омского «Авангарда» Надежду Демичеву
4 ноября, 08:50
«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы
«Авангард» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных клубов Европы по версии портала Metaratings.ru, заняв восьмое место в рейтинге.
4 ноября, 05:01
Омский «Авангард» подписал контракт до конца сезона с нападающим Матвеем Заседой
2 ноября, 14:26
Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы
2 ноября, 06:12
Омский «Авангард» расторг контракт с нападающим Линденом Веем
1 ноября, 12:52
В омском «Авангарде» снова задумались над сменой Звягина на «нового Хартли»
1 ноября, 12:28
Хоккеисты «Авангарда» познакомились с инновациями Омского НПЗ
Хоккеисты из «Авангарда» посетили Омский нефтеперерабатывающий завод. Игроки узнали о современных технологиях в области переработки нефти.
1 ноября, 09:10
«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»
1 ноября, 01:55
Октябрь
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
Бывший тренер сборной Крикунов рассказал, когда омский «Авангард» начнет выигрывать
29 октября, 06:26
В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта
28 октября, 04:31
Долгожданная победа, Бобровая Луна и магнитные бури. Омск в воскресенье
27 октября, 14:28
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00
Победа в овертайме. Омский «Авангард» одолел действующего чемпиона
27 октября, 13:23
«Надеюсь, мы будем побеждать»: Райан Спунер прокомментировал возвращение в «Авангард»
Хоккеист рассказал, что был счастлив вернуться.
26 октября, 08:21
Форвард Николай Прохоркин возвращается в омский «Авангард»
Хоккейный клуб «Авангард» подписал контракт с нападающим Николаем Прохоркиным, который будет выступать за команду до конца сезона.
25 октября, 08:29

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