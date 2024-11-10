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Спорт

Свежие новости спорта в Омске и России. Репортажи, аналитика, комментарии, интервью и видео о спорте.

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Ноябрь
Появились новые подробности о претендентах на пост главного тренера «Авангарда»
10 ноября, 10:40
Омичка Салтанат Меденова стала двукратной чемпионкой России
10 ноября, 05:30
«Хочу моральную компенсацию»: болельщик продает абонемент на «Авангард» за 100 тысяч
9 ноября, 04:09
ХК «Сочи» совершил сенсацию на льду питерского СКА
8 ноября, 12:08
Спаситель «Трактора» Алексей Заварухин возглавит «Амур» в сезоне 2024/25
7 ноября, 10:18
Ситуация все хуже: почему «Лада» снова оказалась на грани ухода из КХЛ
7 ноября, 10:14
Начали выезд с победы. «Авангард» в Хабаровске обыграл «Амур» — 2:1
5 ноября, 11:13
«Авангард» среди лидеров: омский клуб вошел в десятку самых посещаемых команд Европы
«Авангард» вошел в топ-10 самых популярных хоккейных клубов Европы по версии портала Metaratings.ru, заняв восьмое место в рейтинге.
4 ноября, 05:01
Утрата для омского спорта: на СВО погиб 26-летний роллер
2 ноября, 06:25
Стало известно, когда лидер омского «Авангарда» Ткачев выйдет на лед после травмы
2 ноября, 06:12
Хоккеисты «Авангарда» познакомились с инновациями Омского НПЗ
Хоккеисты из «Авангарда» посетили Омский нефтеперерабатывающий завод. Игроки узнали о современных технологиях в области переработки нефти.
1 ноября, 09:10
На омском Левобережье за 25 млн выставили на продажу детский спортцентр с бассейном
1 ноября, 06:53
«Когда не твой день»: тренер Звягин рассказал о причинах поражения «Авангарда»
1 ноября, 01:55
Октябрь
Снова поражение. «Авангард» уступил «Ладе» со счетом 1:3
31 октября, 15:39
Надежность моторов на Tro-Phy-Gital-Tour обеспечивают омские масла
31 октября, 09:00
Экс-нападающий «Авангарда» Терещенко рассказал, как омичам продолжить победную серию
31 октября, 04:47
До 31 октября омичи могут подать заявки на грантовый конкурс ОНПЗ
29 октября, 10:00
Попасть в состав «Иртыша»? Как в Омске отдать ребенка в футбол и сколько это стоит
29 октября, 04:59
В «Авангарде» рассказали, когда ждать в составе новичков Прохоркина и Гранта
28 октября, 04:31
«Получилось дожать соперника»: тренер «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
27 октября, 14:00

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