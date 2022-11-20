«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле

Экс-глава областного фонда капремонта Марина Степанова, являющаяся фигурантом уголовного дела, планировала рассказать о той части обвинений, которые касаются обрушения аварийного дома в Нефтяниках. Однако, как заверяют ее адвокаты, в последний момент они неожиданно узнали, что подзащитной нельзя общаться со СМИ.
«После публикации приглашения на пресс-конференцию в течение двух дней предпринимались меры по ограничению нас в общении со СМИ, – рассказал Городу55 один из адвокатов Степановой Владимир Пирман. – Нам пояснили, что любое общение со СМИ будет расценено, как нарушение меры пресечения и следствие может выйти в суд с ходатайством о более строгой мере – домашнем аресте или заключении под стражу. В субботу Марине Владимировне стало плохо, вызывали скорую. У нас имеется прямая угроза свободе и здоровью Марины Владимировны».
По словам Владимира Пирмана, 30 сентября, когда состоялось судебное заседание по обрушению дома в Нефтяниках, следствие выходило с ходатайством о домашнем аресте для Степановой. Однако председательствующий судья отказал в этом, оставив меру пресечения в виде запрета определенных действий:
«Напрямую общение со СМИ запрещено не было. Но впоследствии органы следствия нам разъяснили, что мы не можем общаться со СМИ, поскольку через них можем довести информацию, составляющую тайну следствия, до неопределенного круга лиц, в том числе потенциальных свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного дела. И это будет расценено как нарушение запрета».
Адвокат сообщил, что так же не может общаться с журналистами. Все свои доводы по делу сторона защиты намерена представить во время заседания, которое состоится в пятницу в Куйбышевском суде. Там будет решаться вопрос о продлении, либо изменении меры пресечения для Марины Степановой.