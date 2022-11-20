«Вызывали скорую»: Марина Степанова передумала рассказывать о своем уголовном деле

Адвокат сообщил, что так же не может общаться с журналистами. Все свои доводы по делу сторона защиты намерена представить во время заседания, которое состоится в пятницу в Куйбышевском суде. Там будет решаться вопрос о продлении, либо изменении меры пресечения для Марины Степановой.