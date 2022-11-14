Туризм по-омски. Приезжая девушка упала в яму с крысами в центре города

В сообществе «Инцидент Омск» опубликовали жалобу от жителей на проваливающуюся землю и отсутствие ограждения у коллектора теплотрассы. Подкрепили жалобу фотографиями пострадавшей девушки.
По словам омичей, на пересечении ул. Челюскинцев с ул. 8-й Ремесленной девушка просидела в яме с крысами всю ночь и утро, пока местные жители не услышали крики о помощи. Девушка не знала этой местности и провалилась, получила ссадины и царапины.
Также местные жители пожаловались, что оттуда постоянно достают собак, и коллектор без ограждения тревожит омичей особенно сильно по той причине, что рядом бегают дети.
Обновлено: Администрация Омска отреагировала на произошедшее, завтра же пообещали огородить опасный участок:
«На улице 8-я Ремесленная произошел инцидент падения девушки в открытую теплотрассу. Департамент контроля установил, собственником теплового узла является компания АО „Омск РТС“. По информации ресурсноснабжающей организации, сегодня в ближайшее время участок будет огорожен, завтра специалистами ресурсноснабжающей организации провал будет зашит металлом», - сообщила пресс-служба.