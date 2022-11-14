Туризм по-омски. Приезжая девушка упала в яму с крысами в центре города

По словам омичей, на пересечении ул. Челюскинцев с ул. 8-й Ремесленной девушка просидела в яме с крысами всю ночь и утро, пока местные жители не услышали крики о помощи. Девушка не знала этой местности и провалилась, получила ссадины и царапины.