Пожар в девятиэтажке. Подъездный электрощит устроил омичам эвакуацию

Пресс-служба омского МЧС сообщила, что поздно вечером 16 ноября в Нефтяниках загорелся первый этаж в подъезде девятиэтажного дома. Привлекались 5 пожарных автомобилей, 23 человек личного состава. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы.
Загорелся электрощиток на 1-м этаже одного из подъездов. К прибытию 1-го подразделения в подъезде уже было плотно задымлено. Звеньями газодымозащитной службы спасено 8 человек, из них 3 — дети. Самостоятельно по лестницам эвакуировалось 36 взрослых и 4 ребенка.
В результате пожара поврежден электрощит на площади 5 кв.м, закопчены стены всего 1-го этажа. Сообщили о пожаре 23:13, полностью ликвидирован пожар в 00:07.
Напомним, позапрошлой ночью в Омске загорелось бывшее общежитие, сотрудники МЧС спасли 20 человек.