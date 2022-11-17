Пожар в девятиэтажке. Подъездный электрощит устроил омичам эвакуацию

Загорелся электрощиток на 1-м этаже одного из подъездов. К прибытию 1-го подразделения в подъезде уже было плотно задымлено. Звеньями газодымозащитной службы спасено 8 человек, из них 3 — дети. Самостоятельно по лестницам эвакуировалось 36 взрослых и 4 ребенка.