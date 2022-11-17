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Пожар в девятиэтажке. Подъездный электрощит устроил омичам эвакуацию

Сегодня, 06:09
Фото: Город55
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В Омске ночью загорелся девятиэтажный дом

На ночном пожаре в Омске 40 человек эвакуировалось самостоятельно, восьмерых жильцов пришлось спасать.

Пресс-служба омского МЧС сообщила, что поздно вечером 16 ноября в Нефтяниках загорелся первый этаж в подъезде девятиэтажного дома. Привлекались 5 пожарных автомобилей, 23 человек личного состава. Работало 5 звеньев газодымозащитной службы.

Загорелся электрощиток на 1-м этаже одного из подъездов. К прибытию 1-го подразделения в подъезде уже было плотно задымлено. Звеньями газодымозащитной службы спасено 8 человек, из них 3 — дети. Самостоятельно по лестницам эвакуировалось 36 взрослых и 4 ребенка.

В результате пожара поврежден электрощит на площади 5 кв.м, закопчены стены всего 1-го этажа. Сообщили о пожаре 23:13, полностью ликвидирован пожар в 00:07.

Напомним, позапрошлой ночью в Омске загорелось бывшее общежитие, сотрудники МЧС спасли 20 человек.

Фото: ГУ МЧС России Омской области
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#Происшествия#Новости#Омск#ГУ МЧС по Омской области#Возгорание#Многоквартирный дом#Дым#Электричество#Дарья Зыкова
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