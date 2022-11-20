Мобилизованный показал условия проживания в Омске

Городу55 предоставили видеозапись из полевого лагеря в Омске. «Вчера приехали из казармы. Заселили нас в палатки», — рассказывает оператор.
В палатке установлены буржуйки, есть электричество, вода и уголь. Спальных мест много. На каждого выданы полотенце, одеяло, наволочки и подушка. Мобилизованные говорят, можно зарядить телефон, вскипятить чай.
«Парни деревенские, нормальный быт. Жалоб нет», — говорят призывники. Здесь провели одну ночь. Планируют утеплить пол, ждут, когда палатка просохнет и прогреется.
Напомним, сегодня губернатор Александр Бурков объявил о решении выплатить всем участникам СВО из Омской области по 100 тысяч рублей. Ранее речь шла только о мобилизованных.