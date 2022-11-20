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Мобилизованный показал условия проживания в Омске

Сегодня, 06:33
Фото: 1MI
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Город55 публикует видеозапись из полевого лагеря.

Городу55 предоставили видеозапись из полевого лагеря в Омске. «Вчера приехали из казармы. Заселили нас в палатки», — рассказывает оператор.

В палатке установлены буржуйки, есть электричество, вода и уголь. Спальных мест много. На каждого выданы полотенце, одеяло, наволочки и подушка. Мобилизованные говорят, можно зарядить телефон, вскипятить чай.

«Парни деревенские, нормальный быт. Жалоб нет», — говорят призывники. Здесь провели одну ночь. Планируют утеплить пол, ждут, когда палатка просохнет и прогреется.

Видео: предоставлено Городу55

Напомним, сегодня губернатор Александр Бурков объявил о решении выплатить всем участникам СВО из Омской области по 100 тысяч рублей. Ранее речь шла только о мобилизованных.

Все участники СВО из Омской области получат по 100 тысяч рублей
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#Общество#Армия#Частичная мобилизация в России#Новости#Омская область#Омск#Эксклюзивы#Видео
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