Цифры омских дорог. 27 авариям не помешала 1000 тонн реагентов

Как сообщила пресс-служба мэрии Омска, со вчерашнего вечера на дороги и популярные тротуары высыпали тысячу тонн реагентов. Днем рабочие займутся уборкой снега с пешеходных зон. Вчера с 22 часов вечера на улицы вышло 77 машин спецтехники и около 100 сотрудников УДХБ.