Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Цифры омских дорог. 27 авариям не помешала 1000 тонн реагентов

Сегодня, 06:11
Фото: 1MI
иллюстрация

На улицы Омска высыпали тысячу тонн реагентов

В «День жестянщика» омичам пришлось потрудиться. Работа на дорогах кипела с самого утра.

Как сообщила пресс-служба мэрии Омска, со вчерашнего вечера на дороги и популярные тротуары высыпали тысячу тонн реагентов. Днем рабочие займутся уборкой снега с пешеходных зон. Вчера с 22 часов вечера на улицы вышло 77 машин спецтехники и около 100 сотрудников УДХБ.

«Ответственные специалисты из окружных дорожно-эксплуатационных участков объезжали закрепленные за ними территории, смотрели, где необходимо, корректировали маршруты пескобросов и подметальных машин. Утром работа продолжена, дал поручение организовать работу бригад так, чтобы не мешать автомобильному движению. С 05:00 16 ноября к дорожникам присоединились работники службы благоустройства — их задача обработка противогололедными материалами пешеходных транзитов в местах общего пользования», — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.

Также за последние сутки рабочие откачали 670 кубометров талой воды. Отметим, что эти меры, к сожалению, не предотвратили 27 аварий, произошедших за одно только утро.

Наступил день жестянщика. В Омске за утро произошло 27 аварий
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Город#Новости#Омск#Сергей шелест#Транспорт#УДХБ#Дороги#Песок#ДТП
Подпишитесь
«Верните наши деньги!»: клиенты омской юрфирмы ИП Латынцев нашли ее по новому адресу
Вчера, 14:05
Назван кандидат на пост генменеджера омского «Авангарда»
Сегодня, 15:35
Третий карантин за год. В Омской области выявили новый очаг опасного вируса
Сегодня, 16:07
Стало известно, кто займется строительством троллейбусной сети на Левобережье Омска
Сегодня, 11:03
Военный следком возбудил уголовное дело после драки в Омске
Сегодня, 11:34
Омичи пережили многочасовое ожидание рейсов. Омский аэропорт снова придут проверять
Сегодня, 12:55