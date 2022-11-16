Цифры омских дорог. 27 авариям не помешала 1000 тонн реагентов

Как сообщила пресс-служба мэрии Омска, со вчерашнего вечера на дороги и популярные тротуары высыпали тысячу тонн реагентов. Днем рабочие займутся уборкой снега с пешеходных зон. Вчера с 22 часов вечера на улицы вышло 77 машин спецтехники и около 100 сотрудников УДХБ.
«Ответственные специалисты из окружных дорожно-эксплуатационных участков объезжали закрепленные за ними территории, смотрели, где необходимо, корректировали маршруты пескобросов и подметальных машин. Утром работа продолжена, дал поручение организовать работу бригад так, чтобы не мешать автомобильному движению. С 05:00 16 ноября к дорожникам присоединились работники службы благоустройства — их задача обработка противогололедными материалами пешеходных транзитов в местах общего пользования», — прокомментировал мэр Омска Сергей Шелест.
Также за последние сутки рабочие откачали 670 кубометров талой воды. Отметим, что эти меры, к сожалению, не предотвратили 27 аварий, произошедших за одно только утро.