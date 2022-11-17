Кто виноват: гололед или люди? В Омской области за сутки случилось 82 ДТП

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала 82 дорожно-транспортных происшествия. Трое человек получили травмы. Двое из них — дети, вчера мы писали об этом ДТП. Справедливости ради, тут погода не виновата.