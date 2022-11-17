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Кто виноват: гололед или люди? В Омской области за сутки случилось 82 ДТП

Сегодня, 05:38
Фото: Город55
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В Омской области за «День жестянщика» было зарегистрировано 82 ДТП

Погодные условия ухудшились, кто-то еще не поменял резину, а кто-то в таких обстоятельствах продолжил нарушать ПДД на дорогах Омска.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала 82 дорожно-транспортных происшествия. Трое человек получили травмы. Двое из них — дети, вчера мы писали об этом ДТП. Справедливости ради, тут погода не виновата.

Отметим, что только за утро в «День жестянщика» произошло 27 аварий. Снегопады и гололед были основной причиной столкновений. Пробки 16 ноября достигали 9 баллов.

При этом, сотрудниками ГИБДД возбуждено 538 административных производств за нарушения ПДД. Из них 10 — за отказ от медицинского освидетельствования, 11 — за проезд на «красный», 18 «административок» за неправильный проезд пешеходного перехода.

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#Город#Новости#Омская область#ГИБДД#ДТП#Авария#Транспорт#Дарья Зыкова
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