Кто виноват: гололед или люди? В Омской области за сутки случилось 82 ДТП

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила, что за минувшие сутки Госавтоинспекция зарегистрировала 82 дорожно-транспортных происшествия. Трое человек получили травмы. Двое из них — дети, вчера мы писали об этом ДТП. Справедливости ради, тут погода не виновата.
Отметим, что только за утро в «День жестянщика» произошло 27 аварий. Снегопады и гололед были основной причиной столкновений. Пробки 16 ноября достигали 9 баллов.
При этом, сотрудниками ГИБДД возбуждено 538 административных производств за нарушения ПДД. Из них 10 — за отказ от медицинского освидетельствования, 11 — за проезд на «красный», 18 «административок» за неправильный проезд пешеходного перехода.