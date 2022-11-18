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Погода позволяет. В Омске с приходом морозов начали заливать главные катки

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI

В омских парках во время первых морозов начали заливать катки

Первые катки появятся в парках 30-летия ВЛКСМ и Советском.

В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что похолодание позволило залить первые в городе катки. Они появятся в парках 30-летия ВЛКСМ и Советский, заниматься их обслуживанием будет предприниматель Александр Фатеев.

В парке 30-летия ВЛКСМ каток появится рядом с колесом обозрения на Комсомольской аллее, а в Советском парке каток зальют у главного входа в парк со стороны улицы Андрианова.

Стоимость выхода на лед составит 250 рублей, выход на лед с прокатом коньков будет стоить 300 рублей. Время нахождения на льду не ограничено, отметили в мэрии.

Интересно, что в прошлом году к концу ноября катки в городе уже работали. В этом году залить катки раньше не позволила погода.

В омском парке открылся первый ледовый каток
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#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омская область#Омск#Каток#Лед#Похолодание#Парк#Советский парк
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