В пресс-службе мэрии Омска сообщили, что похолодание позволило залить первые в городе катки. Они появятся в парках 30-летия ВЛКСМ и Советский, заниматься их обслуживанием будет предприниматель Александр Фатеев.
В парке 30-летия ВЛКСМ каток появится рядом с колесом обозрения на Комсомольской аллее, а в Советском парке каток зальют у главного входа в парк со стороны улицы Андрианова.
Стоимость выхода на лед составит 250 рублей, выход на лед с прокатом коньков будет стоить 300 рублей. Время нахождения на льду не ограничено, отметили в мэрии.
Интересно, что в прошлом году к концу ноября катки в городе уже работали. В этом году залить катки раньше не позволила погода.