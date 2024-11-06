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Экономика

Свежие экономические новости Омской области и России. Тенденции регионального и российского развития экономики.

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Ноябрь
Люди больше не нужны? Как «умные» технологии могут изменить бизнес в Омске
6 ноября, 11:22
Эксклюзив. В России подорожает пластиковая упаковка для товаров
6 ноября, 02:42
Октябрь
Жить в комфорте. В Омске хотят построить кампус для студентов
Об этом решении рассказал глава региона в рамках рабочей поездки в столицу.
31 октября, 02:50
К 2027 году омичам прогнозируют зарплату до 77 тысяч рублей
28 октября, 08:50
Ключевая ставка повысилась до 21%: разбираемся, как это отразится на россиянах
Из-за растущей инфляции Центробанк принял решение повысить ключевую ставку. При этом в России продолжают расти цены. Растут и риски рецессии, что может существенно повлиять на экономику.
28 октября, 08:17
Снизили урожай: прогнозы по пшенице стали тревожными для российских фермеров
Растущие пошлины и регулируемые цены на пшеницу вынудили фермеров искать альтернативные культуры.
25 октября, 09:55
Губернатор Хоценко предложил новый пакет налоговой поддержки омского бизнеса
Организации, которые занимаются забором, очисткой и распределением воды, могут не платить налог на имущество.
24 октября, 07:16
Контрафакт течет рекой. Российский авторынок заполонили поддельные запчасти и масла
17 октября, 12:53
Не рыбку съесть. Как изменились цены на ингредиенты для суши и роллов в Омске
16 октября, 10:04
Омичи сравнили, как изменились цены в магазинах со времен пандемии
16 октября, 07:15
Из замов на повышение. Омское министерство науки и высшей школы возглавит Бари Хаиров
16 октября, 04:39
Подорожали огурцы, помидоры, одежда, обувь. Как за месяц в Омске изменились цены
15 октября, 09:53
Начало конца? Семейная ипотека становится все более недоступной для россиян
14 октября, 10:18
Омичи в этом году «проели» в кафе и ресторанах почти 22 млрд рублей
4 октября, 09:43
С начала года омичи потратили в магазинах больше 350 млрд рублей
4 октября, 09:23
Теперь все разоримся? В России банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
3 октября, 10:37
Стало известно, кто из омичей удостоился звания «Предприниматель ГОроДА-2024»
3 октября, 10:22
85 рабочих мест. В Омске за 300 млн рублей построят завод по производству кранов
Также на Левом берегу хотят построить огромную гостиницу и банный комплекс.
3 октября, 02:35
В Черлакском районе Омской области заработает нефтяное предприятие
2 октября, 02:28
Сентябрь
64 тысячи рублей. Омск занял 41-е место в зарплатном рейтинге среди регионов
30 сентября, 03:08

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