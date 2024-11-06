Ключевая ставка повысилась до 21%: разбираемся, как это отразится на россиянах

Из-за растущей инфляции Центробанк принял решение повысить ключевую ставку. При этом в России продолжают расти цены. Растут и риски рецессии, что может существенно повлиять на экономику.