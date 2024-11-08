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Новости Омска

Новости Омска сегодня, самые свежие и актуальные новости городской жизни.

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Ноябрь
В Омске ищут фирму, которая за 2,6 млн украсит город новогодними флагами и панно
8 ноября, 03:25
Самокаты пропадают с улиц. Сервис кикшеринга завершил сезон в Омске
2 ноября, 04:53
Октябрь
Ветер и лужи: Омск накрыл холодный дождь вперемешку со снегом
29 октября, 03:01
В омских школах почти тысячу классов отправили на карантин из-за ОРВИ и пневмонии
25 октября, 11:23
Город ищет арендатора. В Омске появится новая парковка на 250 машин
В Омске состоится аукцион на аренду участка земли, где планируется разместить новую парковку площадью почти 5 тысяч квадратных метров.
24 октября, 08:52
Стало известно, как устроена система психологической помощи в школах Омской области
19 октября, 06:09
«Головная боль уже норма»: Омск сравнили с городом-призраком из-за «черного неба»
18 октября, 10:54
Тепло и солнце: перед похолоданием и снегом Омск столкнется с почти летней погодой
7 октября, 05:21
Сентябрь
Судебная точка. Детский сад в Омске перейдет в собственность города
24 сентября, 12:01
Омск очищается от наружной рекламы: новые правила изменят облик города
13 сентября, 08:59
Август
В Омске сократили маршрут автобусов №95
26 августа, 09:25
«Просто позор». Омичи пожаловались на ужасное состояние фонтана у Музыкального театра
7 августа, 12:01
Новый и. о. Стало известно, кто будет руководить омским департаментом строительства
5 августа, 09:50
Июль
В Омске с идеей строительства развязки у метромоста возникли сложности
26 июля, 00:16
Ремонта не было. В Омске обрушилась стена здания бывшего пивзавода на Волочаевской
19 июля, 04:49
Вода не уходит. Для омичей открыли пункт временного размещения из-за подтоплений
19 июля, 03:22
Под покровом ночи. В Омске перекроют на два дня метромост
Мост будут закрывать ночью, поэтому на движение транспорта это не должно сильно повлиять.
16 июля, 07:12
Надо ждать. Омичи на окраине города внезапно остались без света на три дня
По словам местных жителей, электричество появляется за день не дольше чем на пару часов.
13 июля, 12:40
Мэр Омска Шелест отправился по городским местам, заваленным мусором
Градоначальник обсудил несогласованность работы регоператора и УДХБ.
13 июля, 08:08
Не жалея денег. На ремонт улицы Ленина в Омске готовы потратить 48 миллионов
Помимо обновления Ленина также планируются работы на других улицах.
12 июля, 11:25

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