Смертельное ДТП, экологический коллапс и возвращение масочного режима в Омск

Неделя началась с жуткого происшествия. Омские рыбаки отправились за уловом в Новосибирскую область. Мужчины находились на льду, когда в них въехал пьяный водитель. Один из жителей нашего региона погиб. Позже появились подробности трагедии, стало известно, почему рыбак «под градусом» сел за руль и не справился с управлением. Делом заинтересовались в следственном комитете. Однако родственники погибшего не согласились с «мягкостью» обвинения.
В регионе продолжают расширять список мер поддержки для участников специальной военной операции. Сироты из числа таких быстрее получат средства на новое жилье, сообщили в облправительстве. Семьи мобилизованных омичей смогут бесплатно сходить в цирк на новогоднее представление. Билеты предоставят в Центрах гуманитарной помощи. Правда, использовать возможность можно будет только с 22 по 25 декабря. К теме Нового года: омичам предложили собрать подарки для семей призывников. Точки сбора уже открылись в торговых центрах — публикуем полный список адресов.
А вот продавать алкоголь перед праздниками все-таки не разрешили. Речь о зоне, которая находится вблизи учебного центра в Черемушках, там проходят подготовку будущие участники СВО.
На неделе Город55 решил выяснить, как происходящие события повлияли на осенний призыв «срочников». Оказалось, уклонистов в нашем регионе стало меньше. Напомним, призывников не привлекут к участию в СВО. Нам доступна занимательная статистика по этой теме — в материале ниже:
Вред омской экологии наносят предприятия и жители не только нашего региона, но и соседнего. 12 декабря под Омском обнаружили свалку опасных отходов из Новосибирска — более 200 бочек с вредной химией. Находка вызвала интерес следователей. Началась проверка. Некоторые тары были повреждены и часть веществ впиталась в грунт. Ситуация вышла на федеральный уровень, случай прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Через пару дней появились новые детали. Водитель «КамАЗА», который привез на омский полигон бочки дал показания. А после этого позицию выразил Новосибирский завод, кому и принадлежали отходы. Представители были крайне возмущены, что химикаты оказались в нашем регионе.
Тем временем у омичей и своих свалок хватает. Например, возле кладбищ. 15 декабря мэрия заключила контракты на ликвидацию закрытых полигонов близ Западного и Ново-южного погостов. Наш город станет чище почти за шесть миллиардов рублей.
И пока одни разбираются с отходами, другие — с деревьями. Омская «зеленая комиссия» решила перейти на закрытый режим работы. Соответствующий проект постановления появился на сайте мэрии. Напомним, этот орган дает «добро» на снос или кронирование зеленых насаждений. После огласки в СМИ инициативу прокомментировали в профильном департаменте.
Кратко о традиционном. Как говорить об экологии без данных по выбросам. Синоптики подвели итоги ноября, говорят, больших превышений не было. Омичи, конечно, с такими выводами не согласны. Они продолжают жаловаться на неприятный запах. Последний раз шквал недовольств мы фиксировали 17 декабря.
На неделе появились подробности сразу нескольких громких расследований Омской области. Собрали самое интересное:
Год подходит к концу и мы решили поговорить о значимых и резонансных делах экономической направленности. Невероятные подробности:
В начале недели в Совете Федерации проходили консультации по кандидатурам на посты региональных прокуроров. Обсуждалась и Омская область. На место прочили Алексея Афанасьева. Ранее он работал в Республики Карелия. Претендент получил поддержку сенаторов.
Не отходим от темы прокуроров. Бывший глава омской прокуратуры Николай Студеникин получил назначение в Курской области. Теперь он начальник управления минюста. И еще немного на эту тему… В омской прокуратуре в отставку ушла предпоследний зам Елена Тебенькова. Остался только Дмитрий Егоров.
Кадровые перестановки и в структурах мэрии. Вице-мэр Кирилл Брюхов проработал на посту год и ушел по собственному желанию. После этого обязанности в мэрии перераспределили.
Ищут кандидатов на место замдиректора департамента городского хозяйства. Прием документов на вакансию продлили до 30 декабря. Нам известны условия, в частности зарплата.
И напоследок, в омском УФСИН сменились сразу два руководителя. Главой «Исправительного центра-1» стал Владимир Пушкарев, а начальников «Образовательного учреждения № 298» назначен Алексей Орлов.
14 декабря в Омском городского совете прошло последнее заседание осенней сессии. Один из вопросов на повестке — бюджет. Год закрыли увеличением муниципальной казны. Еще утвердили новые удостоверения для членов местного парламента. Сэкономили 200 рублей. Об итогах осенней сессии подробнее в материале ниже:
Омичи все чаще стали заболевать смертельно опасным «свиным» гриппом. Да и в целом эпидемическая обстановка оставляет желать лучшего: 19 тысяч случаев ОРВИ за неделю. На карантин закрываются школы и детские сады. Город55 выяснил, при каких условиях в регионе вновь могут ввести масочный режим. А пока этого не произошло, публикуем гайд по симптомам, последствиям и профилактике опасных болезней:
К слову о болезнях, в нашем регионе подорожали лекарства и средства первой помощи. Будет ли дефицит импортных препаратов? Эксперты отвечают отрицательно — мы подробно разобрались в теме.
Мы провели масштабное исследование, чтобы оценить потери на потребительском рынке. Спецпроект Города55:
Чем ближе праздник, тем больше о нем новостей. Стараемся не отставать от повестки. На неделе стало известно, сколько детей побывают на благотворительных елках, и кто вообще может претендовать. В социальных учреждениях тоже проведут новогодние праздники, там находятся почти восемь тысяч детей.
17 декабря в центре Омска открылся «Зимний Любинский». В этот же день стартовала работа самого большого городского катка — «Red Star» на «Красной звезде». К сожалению, не все новости о ледовых развлечениях радостные. Публикуем очередную историю (совсем свежую) о вандализме.
Город55 продолжает выяснять, как местные ведомства относятся к новогодним корпоративам. В Роспотребнадзоре от праздника отказались, а в «Авангарде» его уже провели.