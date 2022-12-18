Смертельное ДТП, экологический коллапс и возвращение масочного режима в Омск

Вред омской экологии наносят предприятия и жители не только нашего региона, но и соседнего. 12 декабря под Омском обнаружили свалку опасных отходов из Новосибирска — более 200 бочек с вредной химией. Находка вызвала интерес следователей. Началась проверка. Некоторые тары были повреждены и часть веществ впиталась в грунт. Ситуация вышла на федеральный уровень, случай прокомментировала глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Через пару дней появились новые детали. Водитель «КамАЗА», который привез на омский полигон бочки дал показания. А после этого позицию выразил Новосибирский завод, кому и принадлежали отходы. Представители были крайне возмущены, что химикаты оказались в нашем регионе.