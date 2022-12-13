Омские сироты-участники СВО быстрее других получат 2,5 млн рублей на новое жилье

В список вошли 100 человек из категории сирот и детей, оставшихся без попечения. Составляли перечень получателей сертификатов на 2,5 с лишним млн рублей в рамках дополнительного отбора за 2022 год, чтобы перераспределить остаток бюджетных средств. Проверялись пакеты документов и соответствие возраста: претенденту должно исполниться 23 года. Также сирот проверяли на отсутствие судимостей, отсутствие постановки на учет в психоневрологическом или наркологическом диспансере.