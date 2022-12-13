Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Омские сироты-участники СВО быстрее других получат 2,5 млн рублей на новое жилье

Сегодня, 11:43
Фото: 1MI
иллюстрация
В Омской области утвердили список из 10 сирот, которые получат сертификат на приобретение жилья в первую очередь. Льготу дадут участникам СВО.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, об итогах заседания межведомственной комиссии, определяющей дополнительный список претендентов на получение жилья.

В список вошли 100 человек из категории сирот и детей, оставшихся без попечения. Составляли перечень получателей сертификатов на 2,5 с лишним млн рублей в рамках дополнительного отбора за 2022 год, чтобы перераспределить остаток бюджетных средств. Проверялись пакеты документов и соответствие возраста: претенденту должно исполниться 23 года. Также сирот проверяли на отсутствие судимостей, отсутствие постановки на учет в психоневрологическом или наркологическом диспансере.

Замминистра образования Омской области Ольга Груздева рассказала, что случаи отказов были. Как в связи с непогашенными судимостями, так и из-за неправильно собранного пакета документов.

Десяток сирот из сотни получат сертификат быстрее остальных из списка. Такое указание дал губернатор на основании того, что эти десять человек – участники спецоперации. Отметим, что сертификатами можно оплатить покупку жилья в течение 5 месяцев. За прошедший год успели воспользоваться поддержкой от государства 189 человек, как сообщали в начале ноября:

Крыша над головой. Омским сиротам закупили 234 квартиры
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Общество#Спецоперация#Новости#Омская область#Александр Бурков#Жилье для детей сирот
Подпишитесь
Назад к цензурным комитетам: что изменилось в книжной торговле из-за новых законов
Сегодня, 05:53
Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан
Сегодня, 12:15
«СВО не напугала»: уклонистов в Омской области стало меньше
Сегодня, 07:14
Без полетов и еды. Сотрудники омского летного колледжа попали под статью
Сегодня, 11:26
Свалкой с химикатами в поселке под Омском заинтересовались следователи
Сегодня, 12:03
Низкие риски: в «БКС Мир инвестиций» рассказали о преимуществе ПИФов
Сегодня, 05:00