Омские сироты-участники СВО быстрее других получат 2,5 млн рублей на новое жилье

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, об итогах заседания межведомственной комиссии, определяющей дополнительный список претендентов на получение жилья.
В список вошли 100 человек из категории сирот и детей, оставшихся без попечения. Составляли перечень получателей сертификатов на 2,5 с лишним млн рублей в рамках дополнительного отбора за 2022 год, чтобы перераспределить остаток бюджетных средств. Проверялись пакеты документов и соответствие возраста: претенденту должно исполниться 23 года. Также сирот проверяли на отсутствие судимостей, отсутствие постановки на учет в психоневрологическом или наркологическом диспансере.
Замминистра образования Омской области Ольга Груздева рассказала, что случаи отказов были. Как в связи с непогашенными судимостями, так и из-за неправильно собранного пакета документов.
Десяток сирот из сотни получат сертификат быстрее остальных из списка. Такое указание дал губернатор на основании того, что эти десять человек – участники спецоперации. Отметим, что сертификатами можно оплатить покупку жилья в течение 5 месяцев. За прошедший год успели воспользоваться поддержкой от государства 189 человек, как сообщали в начале ноября: