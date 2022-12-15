В Омске введут масочный режим, если начнется пандемия свиного гриппа

В Омске, как и в России в целом, растет заболеваемость простудными заболеваниями. По сравнению с аналогичными периодами 2020-21 годов цифры в разы выше. Все из-за того, что в это время люди почти повсеместно носили маски, а сейчас расслабились, считают в областном Роспотребнадзоре.
В некоторых регионах страны планируют вводить масочный режим, в Татарстане уже ввели. Город55 выяснил, как обстоят дела в Омске.
«На сегодняшний день введение масочного режима в Омской области не планируется, — пояснила Городу55 пресс-секретарь регионального Управления Роспотребнадзора Мария Шадрина. — Пока рано говорить, что будет на новогодних праздниках. Сейчас растет заболеваемость гриппом и незначительно ковидом. Хороший это показатель или нет? По сравнению с другими регионами — пока да, поэтому вопрос о введении масочного режима не стоит».
Напомним, что в Омской области выявлены случаи вируса группы А H1N1 — так называемого «свиного гриппа», то есть, опасность пандемии существует. Как будет развиваться ситуация, во многом зависит от самих омичей. Если все добровольно начнут соблюдать меры профилактики, то, возможно, масочный режим вводить и не будут. А если ситуация разовьется иначе, придется вмешаться Роспотребнадзору.