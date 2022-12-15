В Омске введут масочный режим, если начнется пандемия свиного гриппа

В Омске, как и в России в целом, растет заболеваемость простудными заболеваниями. По сравнению с аналогичными периодами 2020-21 годов цифры в разы выше. Все из-за того, что в это время люди почти повсеместно носили маски, а сейчас расслабились, считают в областном Роспотребнадзоре.