Омичам предложили собрать новогодние подарки для семей мобилизованных земляков

В нескольких омских торговых центрах открылись точки сбора новогодних подарков для семей мобилизованных. До конца декабря волонтеры в оранжевых свитшотах будут принимать от омичей подарки, которые в канун Нового года подарят семьям мобилизованных омичей.
Как отметили в пресс-службе областного правительства, всего за два дня работы площадок омичи принесли на точки сбора сладости, одежду, игрушки и теплые вещи.
Акция продлится до 30 декабря, главной точкой сбора стал торговый центр «Континент» — волонтеры готовы принять подарки для мобилизованных на площадке у эскалатора рядом с елкой с 14 до 18 часов. Там же омичи смогут записать для мобилизованных новогодние послания.
Еще в 13 торговых центрах Омска размещены «корзины добра» — подарки, которые омичи оставят в таких корзинах, передадут детям военнослужащих. Оставить подарки можно в этих торговых объектах:
гипермаркет «О`кей» (ул. Энтузиастов, 2 корп. 1);
Также «корзины добра» установлены на четырех городских рынках: