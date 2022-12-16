Омичам предложили собрать новогодние подарки для семей мобилизованных земляков

Акция продлится до 30 декабря, главной точкой сбора стал торговый центр «Континент» — волонтеры готовы принять подарки для мобилизованных на площадке у эскалатора рядом с елкой с 14 до 18 часов. Там же омичи смогут записать для мобилизованных новогодние послания.