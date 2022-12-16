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Омичам предложили собрать новогодние подарки для семей мобилизованных земляков

Сегодня, 12:05
Фото: 1MI
иллюстрация
Волонтеры собирают от омичей подарки в торговых центрах.

В нескольких омских торговых центрах открылись точки сбора новогодних подарков для семей мобилизованных. До конца декабря волонтеры в оранжевых свитшотах будут принимать от омичей подарки, которые в канун Нового года подарят семьям мобилизованных омичей.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, всего за два дня работы площадок омичи принесли на точки сбора сладости, одежду, игрушки и теплые вещи.

Акция продлится до 30 декабря, главной точкой сбора стал торговый центр «Континент» — волонтеры готовы принять подарки для мобилизованных на площадке у эскалатора рядом с елкой с 14 до 18 часов. Там же омичи смогут записать для мобилизованных новогодние послания.

Еще в 13 торговых центрах Омска размещены «корзины добра» — подарки, которые омичи оставят в таких корзинах, передадут детям военнослужащих. Оставить подарки можно в этих торговых объектах:

гипермаркет «О`кей» (ул. Энтузиастов, 2 корп. 1);

  • ТК «Маяк»;
  • ТРК «Континент»;
  • ТК «Казачья слобода»;
  • ТВК Каскад;
  • ТК «Первомайский»;
  • ТК Апельсин;
  • ТК «КВАДРО»;
  • ООО «ДМ-Радуга».

Также «корзины добра» установлены на четырех городских рынках:

  • Левобережный рынок (пр. Комарова, 6);
  • Советский рынок (ул. 20 Партсъезда, 35);
  • Ленинский рынок (ул. Рождественского, 6);
  • Центральный рынок (ул. Гусарова, 33).
#Ольга Акамова#Омск#Общество#Новости#Подарки#Мобилизованные
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