Закрытые заседания. Омская комиссия по сносу деревьев перешла на новый режим

На сайте мэрии Омска опубликовали изменения в постановлении, регулирующем работу комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Форма работы комиссии станет закрытой, горожане и общественники смогут присутствовать на заседаниях по отдельной инициативе председателя.
Из состава комиссии исключили Юрия Козловского, Дмитрия Саханя, Алексея Саяпина и Александру Самохвалову.
Дополнился состав Андреем Мариловым на постоянной основе, а по согласованию: Юрием Арчибасовым, Алексеем Провозиным и Виталием Путинцевым.
Шаповалову Ирину перевели на должность «главного специалистаотдела озеленения управления благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства Администрации города Омска».
Напомним, что раньше каждое заседание комиссии по сносу и обрезке активно обсуждалось. На заседаниях присутствовали не только заявители и заседатели, но и активные горожане и общественники. После заседаний публиковался протокол, из которого становилось понятно, с какими деревьями в Омске стоит попрощаться, и что именно высадят вместо них.