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Закрытые заседания. Омская комиссия по сносу деревьев перешла на новый режим

Сегодня, 08:28
Фото: 1MI
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Омской комиссии по сносу деревьев разрешили перейти на закрытый режим работы

В мэрии Омска комиссию по сносу деревьев перевели на закрытый режим работы, а слушателей теперь будут приглашать по усмотрению председателя. Также в комиссии произошли кадровые перестановки.

На сайте мэрии Омска опубликовали изменения в постановлении, регулирующем работу комиссии по сносу и обрезке зеленых насаждений. Форма работы комиссии станет закрытой, горожане и общественники смогут присутствовать на заседаниях по отдельной инициативе председателя.

Из состава комиссии исключили Юрия Козловского, Дмитрия Саханя, Алексея Саяпина и Александру Самохвалову.

Дополнился состав Андреем Мариловым на постоянной основе, а по согласованию: Юрием Арчибасовым, Алексеем Провозиным и Виталием Путинцевым.

Шаповалову Ирину перевели на должность «главного специалистаотдела озеленения управления благоустройства и озеленения департамента городского хозяйства Администрации города Омска».

Напомним, что раньше каждое заседание комиссии по сносу и обрезке активно обсуждалось. На заседаниях присутствовали не только заявители и заседатели, но и активные горожане и общественники. После заседаний публиковался протокол, из которого становилось понятно, с какими деревьями в Омске стоит попрощаться, и что именно высадят вместо них.

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#Дарья Зыкова#Общество#Город#Новости#Омск#Комиссия по сносу деревьев#Мэрия#Постановление#Отставки и назначения
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