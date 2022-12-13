Закрытые заседания. Омская комиссия по сносу деревьев перешла на новый режим

Напомним, что раньше каждое заседание комиссии по сносу и обрезке активно обсуждалось. На заседаниях присутствовали не только заявители и заседатели, но и активные горожане и общественники. После заседаний публиковался протокол, из которого становилось понятно, с какими деревьями в Омске стоит попрощаться, и что именно высадят вместо них.