Семьи мобилизованных омичей бесплатно посетят омский Цирк

В омском Цирке покажут благотворительное представление для 1 500 человек — членов семей мобилизованных из Омска. В областном правительстве рассказали, что омичи смогут посетить представление Гии Эрадзе «Тайна новогодней звезды» в любом филиале Росгорцирка с 22 по 25 декабря этого года.