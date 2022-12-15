Семьи мобилизованных омичей бесплатно посетят омский Цирк

В омском Цирке покажут благотворительное представление для 1 500 человек — членов семей мобилизованных из Омска. В областном правительстве рассказали, что омичи смогут посетить представление Гии Эрадзе «Тайна новогодней звезды» в любом филиале Росгорцирка с 22 по 25 декабря этого года.
Билеты на такое представление будут предоставлять членам семей мобилизованных в центрах гуманитарной помощи, а также самим мобилизованным через командиров подразделения.
Ранее Росгосцирк и Омский государственный цирк проводили бесплатные показы для детей беженцев из ЛНР и ДНР. А осенью 2022 года коллектив программы «Принц цирка» посетил с гастролями Луганский государственный цирк, где были даны 35 представлений. Их посетили 63 тысячи зрителей.