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Смерть

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Ноябрь
«Презент» от покойника: сколько омичей получили пенсии за умерших родственников
5 ноября, 10:34
В Омске рабочий упал с недостроя и погиб на месте
Следственный комитет возбудил дело о нарушении требований охраны труда.
1 ноября, 14:17
Октябрь
Нож в руках знакомого: следком раскрывает детали убийства в Советском округе Омска
30 октября, 10:32
В Омске обнаружили тело пенсионерки, пропавшей без вести больше месяца назад
27 октября, 05:53
Дорожная трагедия: главу поселения в Омской области обвиняют в гибели человека
В Полтавском районном суде начнется рассмотрение уголовного дела против главы поселения, который обвиняется в халатности, приведшей к гибели мотоциклиста.
17 октября, 11:55
«Мы помним». Омский «Авангард» почтил память Алексея Черепанова
13 октября, 12:06
Был без страховки. 55-летний омич разбился насмерть во время ремонта крыши детсада
9 октября, 09:34
Что значит «оторвался тромб» и почему это смертельно: узнали у сосудистого хирурга
8 октября, 11:19
Сентябрь
Ушел из жизни омский мастер косторезного искусства Николай Перистов
29 сентября 2024 года ушел из жизни Николай Перистов — выдающийся мастер косторезного искусства Омской области, основатель студии «Архаика» и ученый.
30 сентября, 07:09
Август
Причину смерти пропавшей в Омске 15-летней москвички планируют назвать в сентябре
26 августа, 08:47
В Омске скончался заведующий кафедрой и экс-ректор ОмГТУ Анатолий Косых
22 августа, 13:23
14 августа пройдет прощание с разбившейся в Приморье омской предпринимательницей
13 августа, 09:18
Легенда самбо и советник Путина: не стало экс-сенатора от Омской области Аслаханова
Аслаханову было 82 года. Благодаря его усилиям самбо вышло на олимпийский уровень.
12 августа, 02:41
Назначили неправильное лечение. Омичка погибла из-за врачебной ошибки
Врач отправила пациентку на томографию, которая была ей противопоказана. В итоге медицинская процедура обернулась смертью сельчанки.
5 августа, 04:17
Июль
Экс-директор омской школы Петр Битенюк ушел из жизни в почтенном возрасте
30 июля, 06:15
Не исключено убийство. Появились новые подробности дела погибшей в Омске школьницы
Криминалисты продолжают работать над выяснением причин смерти исчезнувшей 22 июля школьницы.
26 июля, 08:29
Тело пропавшей накануне в Омске школьницы обнаружил владелец катера
Появились первые подробности о гибели 15-летней девочки из Москвы, исчезнувшей в понедельник: тело ребенка обнаружили у лодочной станции ниже по течению Иртыша.
26 июля, 04:59
Пропавшая москвичка, гибель мотоблогера и тонущая в асфальте машина. Омск сегодня
23 июля, 14:28
«Авангард» простится с ветераном омского хоккея, сопровождавшим команду 26 лет
21 июля, 07:54
Давил на присяжных. Омич хотел избежать наказания за смертельный удар ножом
Его уголовное дело вновь будет рассматривать суд первой инстанции.
19 июля, 08:05

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