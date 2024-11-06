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Новогодняя елка

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2024
Мощный снегопад, новогодние украшения и полумиллионные зарплаты. Омск сегодня
6 ноября, 15:11
На севере Омской области хотят закрыть вопрос с новогодней елкой за счет жителей
6 ноября, 07:07
Вредные выбросы, заяц в центре города и новогодняя елка в октябре. Омск сегодня
17 октября, 14:14
Традиции сохраняются: у омского ТЦ «Континент» начали устанавливать новогоднюю елку
17 октября, 12:21
Будет служить не один год. В Омске объяснили покупку светодиодной елки за полмиллиона
17 октября, 03:31
На дрова и сувениры. Какими необычными способами омичи избавляются от новогодних елей
Почти половина омичей сдают деревья на переработку или используют для бытовых нужд.
15 января, 13:11
Продолжение сказочного праздника. Куда можно сходить на новогодних каникулах в Омске
1 января, 10:04
2023
Под самый корешок. Омич украл новогоднюю ель с чужого двора и подарил ее сожительнице
29 декабря 2023, 03:16
«Горки, игры, сувениры». В Омске открылась главная городская елка
Мероприятие прошло на территории Омской крепости, с предстоящим праздником гостей поздравил мэр города Сергей Шелест.
28 декабря 2023, 13:09
В преддверии Нового года в Омске открылась Губернаторская елка — 2023
Открытие состоялось сегодня, 25 декабря, в Концертном зале.
25 декабря 2023, 08:33
Сказочный лес. Стало известно, когда в Омске откроется резиденция Деда Мороза
13 декабря 2023, 08:37
Президентский люкс. В Омске продаются искусственные елки за 650 тысяч рублей
11 декабря 2023, 07:22
Хоценко рассказал, что на выставке «Россия» в Москве украсили омскую новогоднюю елку
Всего на выставке 89 елей — по числу субъектов страны.
6 декабря 2023, 03:00
Не Омском единым. В Калачинске за миллион сделают новогодний городок с драконом
27 ноября 2023, 03:49
Сказки и чудеса. Какие новогодние мероприятия для детей пройдут в Омске в этом году
23 ноября 2023, 11:37
Для отличников учебы и ребят из многодетных семей. Где в Омске пройдут мэрские елки
27 октября 2023, 04:41
Главная городская елка, скорая после обеда и пистолет из маркетплейса. Омск сегодня
26 октября 2023, 13:54
К Новому году готовы. На полках омских магазинов появились елки, снеговики и гирлянды
18 октября 2023, 11:42
Пиранья-людоед, возрождение метро и новогодняя закупка. Омск сегодня
13 октября 2023, 13:47
И вот она нарядная. Чаще всего омичи выбрасывают елки в мусор
Время избавляться от праздничного декора.
22 января 2023, 11:42

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