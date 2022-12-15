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Экс-глава прокуратуры Омской области получил неожиданное назначение

Сегодня, 05:58
Фото: prokuror-kaluga.ru
Николай Студеникин покинул силовую структуру в Омске, чтобы возглавить управление минюста на западе страны.

14 декабря первый замминистра юстиции России Евгений Забарчук представил в Курской области нового регионального начальника управления минюста. Им оказался бывший омский глава прокуратуры – Николай Студеникин.

Представление прошло по видеосвязи, присутствовал губернатор Курской области Роман Старовойт, руководство подотчетных министерству юстиции служб, руководители территориальных органов, представители адвокатской и нотариальной палат региона.

Напомним, что на посту в Омской области Николай Студеникин пробыл 2 года, президент подписал его назначение в июне 2020 года. Во главе омской прокуратуры Николаю Студеникину присвоили новый чин: государственного советника юстиции III класса, что соответствует званию генерал-майора.

До Омской области Студеникин работал в Калуге, ну а сейчас и вовсе вернулся на родину, в Курскую область.

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#Политика#Новости#Омская область#Курская область#Николай Студеникин#Прокуратура#Минюст#Отставки и назначения#Дарья Зыкова
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