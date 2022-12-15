Экс-глава прокуратуры Омской области получил неожиданное назначение

14 декабря первый замминистра юстиции России Евгений Забарчук представил в Курской области нового регионального начальника управления минюста. Им оказался бывший омский глава прокуратуры – Николай Студеникин.
Представление прошло по видеосвязи, присутствовал губернатор Курской области Роман Старовойт, руководство подотчетных министерству юстиции служб, руководители территориальных органов, представители адвокатской и нотариальной палат региона.
Напомним, что на посту в Омской области Николай Студеникин пробыл 2 года, президент подписал его назначение в июне 2020 года. Во главе омской прокуратуры Николаю Студеникину присвоили новый чин: государственного советника юстиции III класса, что соответствует званию генерал-майора.
До Омской области Студеникин работал в Калуге, ну а сейчас и вовсе вернулся на родину, в Курскую область.