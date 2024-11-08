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Минприроды

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Ноябрь
Сосны под угрозой: омичи борются за спасение реликтовых деревьев
8 ноября, 07:38
В омском минприроды переназначили заместителя министра Александра Володева
2 ноября, 07:26
Октябрь
Зеленый оазис с кинотеатром: как в Омске благоустроят дендросад имени Гензе
30 октября, 03:50
Отсутствие горячей воды, магнитные бури и дикие волки. Омск сегодня
12 октября, 14:00
Сентябрь
Вредно дышать. В Омске объявили режим неблагоприятных метеоусловий
27 сентября, 03:03
В Омске стартовал окружной хакатон «Цифровой прорыв» с призовым фондом 3,6 млн рублей
6 сентября, 13:33
С заботой о природе. Омский муниципальный район принял участие в экоавтопробеге
6 сентября, 10:28
Всю ночь «воняет». Омичи пожаловались на ядовитый химозный запах
2 сентября, 05:39
Август
«Магнит» прокомментировал возможность досрочного расторжения договора по вывозу ТКО
13 августа, 13:08
В минприроды прокомментировали информацию об окрашивании реки в Омске в красный цвет
13 августа, 11:48
Июль
«Заявок не поступало»: в Омском районе готовятся строить мусоросортировочный комплекс
31 июля, 05:19
7 миллионов от минприроды, угроза нового ливня, 2 года за 3 бутылки. Омск сегодня
14 июля, 14:14
Не очень полезно. На Левом берегу повысилась концентрация одного из веществ в воздухе
В целом этот газ не является особо вредным, но важен его объем.
2 июля, 10:13
Июнь
Без камеры с увечьями. Омичи поплатятся за нападение на инспектора эконадзора
Нарушители хотели выбросить мусор на стихийную свалку, но присутствие представителя власти никак не смутило их.
28 июня, 13:55
Рядом с баней. В Омске часть акватории Оми решили на 18 лет отдать в частные руки
7 июня, 06:30
Май
Уложили на землю. Двое омичей напали на инспектора минприроды в Октябрьском округе
Двое омичей, которые выбрасывали мусор в неположенном месте, напали на сотрудника министерства природы.
29 мая, 14:50
Апрель
Сохранить и приумножить. В части районов Омской области запретили охотничий промысел
27 апреля, 12:36
Нашли в 10 км от лагеря. В Омске спасли 79-летнего рыбака на озере Салтаим
17 апреля, 07:36
Март
Кладбище косуль, первая победа плей-офф и внезапные смерти. Главные темы недели
3 марта, 10:00
Акваторию в омском парке «Зеленый остров» хотят на 20 лет отдать в частные руки
1 марта, 10:24

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