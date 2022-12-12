«Человека нет, я чудом уцелел». Омичи попали в ДТП во время рыбалки на льду

Накануне, 11 декабря, в паблике «Рыбалка в Омске» рассказали о жутком ДТП, участниками которого стали рыбаки из Омска. Автор поста рассказал, что приехал вместе с другом в деревню Тюменку Новосибирской области для того, чтобы порыбачить с палатками.
Рыбаки находились на льду, когда прямо в них въехал пьяный водитель на автомобиле. По словам омича, ему удалось каким-то чудом не попасть под колеса, а его друг погиб на месте. После аварии водитель не скрылся с места с места происшествия. Его увезли сотрудники полиции, которые приехали на место после аварии.