«Человека нет, я чудом уцелел». Омичи попали в ДТП во время рыбалки на льду

Рыбаки находились на льду, когда прямо в них въехал пьяный водитель на автомобиле. По словам омича, ему удалось каким-то чудом не попасть под колеса, а его друг погиб на месте. После аварии водитель не скрылся с места с места происшествия. Его увезли сотрудники полиции, которые приехали на место после аварии.