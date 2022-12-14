В омском Роспотребнадзоре отказались от новогоднего корпоратива

В Управлении Роспотребнадзора в этом году решили отказаться от проведения новогоднего корпоратива для сотрудников.
«У нас до сих пор действует масочный режим, — рассказала Городу55 официальный представитель ведомства Мария Шадрина. — В Омской области сейчас наблюдается значительный рост простудных заболеваний — 18 882 случая за неделю. В сравнение с аналогичным периодом прошлого года показатели выше на 9,6%.
Растет заболеваемость гриппом. Две недели назад в регионе выявили первые случаи H1N1 — так называемого „свиного гриппа“, который уже вызывал эпидемию раньше. Эта инфекция опасна своими осложнениями — в особенности на дыхательные пути».
По словам представителя омского Роспотребнадзора, резкий скачок заболеваемости в регионе произошел из-за того, что люди расслабились и перестали соблюдать элементарные правила.
«Прививаться от гриппа сейчас уже бессмысленно, иммунитет не успеет выработаться, — продолжает Мария Шадрина. — Сейчас остались только меры профилактики. Из-за того, что в 2020-21 годах все более тщательно их соблюдали и почти повсеместно носили маски, уровень заболеваемости гриппом был намного ниже, чем сейчас. Мы не призываем организации отказываться от корпоративов. Но необходимо, чтобы на них присутствовали только здоровые и — в идеале — привитые от гриппа люди».
Также Мария Шадрина пояснила, как обстоят дела с утренниками в детских садах. Во всех дошкольных учреждениях до сих пор действует входной фильтр — заболевших детей и родителей внутрь не запускают. Кроме того, почти все Деды Морозы и Снегурочки, которые приходят к детям, привиты от гриппа. Если в этом есть сомнения, можно попросить артистов показать соответствующую отметку в прививочном сертификате.