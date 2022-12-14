В омском Роспотребнадзоре отказались от новогоднего корпоратива

Также Мария Шадрина пояснила, как обстоят дела с утренниками в детских садах. Во всех дошкольных учреждениях до сих пор действует входной фильтр — заболевших детей и родителей внутрь не запускают. Кроме того, почти все Деды Морозы и Снегурочки, которые приходят к детям, привиты от гриппа. Если в этом есть сомнения, можно попросить артистов показать соответствующую отметку в прививочном сертификате.