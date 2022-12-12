224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем телеграмм-канале сообщила, что под Омском случайно обнаружилась незаконная свалка химических отходов.
Сотрудники полиции остановили фуру, в которой перевозились бочки, промаркированные, как литийсодержащие отходы. Выяснилось, что груз везли в поселок Степной, чтобы там «утилизировать» бочки в карьере рядом с бывшим военным городком. Изначально их должна была утилизировать ООО «Экосоюз», а принадлежали вещества Новосибирскому заводу химконцентратов.
Инспекторы Росприроднадзора обнаружили в карьере под Омском 224 бочки с отходами сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа. Часть бочек оказалась повреждена. Отходы попали в грунт.
Сейчас отобраны пробы почвы и содержимого бочек. В Росприроднадзоре проведут тестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Сообщается, что анализ займет 10 дней, и виновников привлекут к ответственности за нарушения.
Напомним, что осенью под Омском нашли еще две незаконные опасные свалки.
Обновлено: пресс-служба Минприроды Омской области сообщила о ликвидации свалки химических отходов из Новосибирска. По данным регионального ведомства, 65-литровых бочек с химикатами было 357.
«В воскресенье, 11 декабря, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Омской области совместно с отделом полиции № 11 УМВД России по городу Омску и Росприроднадзором проконтролировали работы по очистке загрязненной территории от химических отходов. После были отправлены для утилизации в Волгоградскую область», — прокомментировали ситуацию в Минприроды.
Бочки отправились туда, куда должны были попасть изначально — в ООО «Экосоюз».