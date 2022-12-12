224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском

Сотрудники полиции остановили фуру, в которой перевозились бочки, промаркированные, как литийсодержащие отходы. Выяснилось, что груз везли в поселок Степной, чтобы там «утилизировать» бочки в карьере рядом с бывшим военным городком. Изначально их должна была утилизировать ООО «Экосоюз», а принадлежали вещества Новосибирскому заводу химконцентратов.