Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

224 бочки. Новосибирцев поймали на вывозе опасных отходов на полигон под Омском

Сегодня, 10:15
Фото: Росприроднадзор РФ

В Омской области нашли незаконную свалку с химическими отходами

В Омске нашли незаконную свалку химических отходов. «Соседи» свозили в карьер рядом с городом бочки с веществами, предназначенными для утилизации. Не все бочки в карьере оказались целыми.

Глава Росприроднадзора РФ Светлана Радионова в своем телеграмм-канале сообщила, что под Омском случайно обнаружилась незаконная свалка химических отходов.

Сотрудники полиции остановили фуру, в которой перевозились бочки, промаркированные, как литийсодержащие отходы. Выяснилось, что груз везли в поселок Степной, чтобы там «утилизировать» бочки в карьере рядом с бывшим военным городком. Изначально их должна была утилизировать ООО «Экосоюз», а принадлежали вещества Новосибирскому заводу химконцентратов.

Инспекторы Росприроднадзора обнаружили в карьере под Омском 224 бочки с отходами сульфатов, нитратов, хлоридов натрия и железа. Часть бочек оказалась повреждена. Отходы попали в грунт.

Сейчас отобраны пробы почвы и содержимого бочек. В Росприроднадзоре проведут тестирование, чтобы установить класс опасности веществ. Сообщается, что анализ займет 10 дней, и виновников привлекут к ответственности за нарушения.

Напомним, что осенью под Омском нашли еще две незаконные опасные свалки.

Обновлено: пресс-служба Минприроды Омской области сообщила о ликвидации свалки химических отходов из Новосибирска. По данным регионального ведомства, 65-литровых бочек с химикатами было 357.

«В воскресенье, 11 декабря, сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии Омской области совместно с отделом полиции № 11 УМВД России по городу Омску и Росприроднадзором проконтролировали работы по очистке загрязненной территории от химических отходов. После были отправлены для утилизации в Волгоградскую область», — прокомментировали ситуацию в Минприроды.

Бочки отправились туда, куда должны были попасть изначально — в ООО «Экосоюз».

В Омской области нашли разом 2 свалки — с «химией» в теплицах и «биологией» у реки
Узнать подробнее
#Дарья Зыкова#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Несанкционированная свалка#Отходы#Химия#Росприроднадзор
Подпишитесь
Предновогодние отставки. Из омской прокуратуры «исчез» предпоследний зампрокурора
Сегодня, 11:41
Больших превышений не было. Чем дышали омичи и гости города в ноябре
Сегодня, 07:42
Теперь официально. В Омской области утвердили и. о. главного прокурора
Сегодня, 05:29
Еще одна отставка. После года на посту вице-мэра Кирилл Брюхов покинул администрацию
Сегодня, 08:24
Смертельно опасным гриппом болеет уже больше четверти «простывших» омичей
Сегодня, 04:27