Симптомы при «сезонном» течении болезни мало отличаются от любого ОРВИ. Люди температурят, хотя и сильнее, чем при «простуде», жалуются на кашель, насморк, боль в мышцах, головную боль, тахикардию, озноб и слабость. Иногда лихорадка провоцирует тошноту, рвоту или диарею. Это все — просто иммунный ответ организма, так тело «выжигает» захватчика. Полное выздоровление наступает само, за неделю. Единственное ограничение — детям при гриппе нельзя давать ацетилсалициловую кислоту или, попросту, аспирин. Это может в редких случаях вызвать опасный печеночный синдром.