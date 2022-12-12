«Мексиканка», «Испанка», «Свиной грипп» — это все он: вирус гриппа А H1N1. Несмотря на то, что медицина с 1918 года шагнула вперед, вирус гриппа продолжает уносить жизни людей прямо и косвенно. Осложнения после болезни могут длиться всю оставшуюся жизнь и значительно снижать ее качество.
Самый серьезный риск этот штамм представляет для беременных на третьем триместре, детей до 2 лет, людей с хроническими заболеваниями легких, такими как астма.
Симптомы при «сезонном» течении болезни мало отличаются от любого ОРВИ. Люди температурят, хотя и сильнее, чем при «простуде», жалуются на кашель, насморк, боль в мышцах, головную боль, тахикардию, озноб и слабость. Иногда лихорадка провоцирует тошноту, рвоту или диарею. Это все — просто иммунный ответ организма, так тело «выжигает» захватчика. Полное выздоровление наступает само, за неделю. Единственное ограничение — детям при гриппе нельзя давать ацетилсалициловую кислоту или, попросту, аспирин. Это может в редких случаях вызвать опасный печеночный синдром.
В остальном же, Минздрав рекомендует просто соблюдать постельный режим, обильно пить морсы, слабую «минералку» и несладкий чай с лимоном. При температуре тела выше 38 градусов можно принять ибупрофен или парацетамол при отсутствии непереносимости.
При тяжелом течении гриппа А картина меняется. Обычно тяжелая форма развивается из «обычной» через 3-5 дней с начала заболевания. Появляется одышка, затрудненность дыхания, посинение губ, постоянная тошнота или рвота, обезвоживание, судороги, спутанность сознания, крайняя вялость и сонливость, головокружение, боль при надавливании на живот или грудь, усиление кашля и обмороки. Температура может перестать снижаться после приема жаропонижающих.
В таком случае надо немедленно обращаться за помощью, потому что тяжелая форма развивается стремительно. В первые же 24 часа человеку может понадобиться вентиляция легких. Часто к «опустившемуся» в легкие гриппу присоединяется и бактериальная пневмония, что не упрощает лечение.
«Новые известия» сообщили о выступлении главы Роспотребнадзора Аллы Поповой касательно гриппа А H1N1. Она рассказала о том, что в страну пришел самый серьезный вариант гриппа, который вызывает большое количество осложнений и часто приводит к летальным исходам среди людей с ослабленным здоровьем. Последний раз этот штамм вызывал пандемию в 2009–2010 годах. Распространяется он быстро и наносит серьезный ущерб здоровью.
Также глава Роспотребнадзора сообщила, что следует закрывать классы, в которых болеет больше 20% учеников, поскольку иначе дети «будут передавать друг другу инфекцию».
Отметим, что к 6 декабря в Омске уже закрылось на карантин 88 детсадовских групп и 243 класса в школах.
Свиной грипп выявили в 74 российских регионах. За неделю показатель вырос на 23,3%. Омская пресс-служба Роспотребнадзора сообщала, что за период с 28 ноября по 4 декабря в регионе выявили более 17 тысяч болеющих ОРВИ, среди них грипп у 26,1% заболевших.
Так что жителям Омской области следует быть осторожнее, беречь здоровье и соблюдать правила безопасности, положенные при острой фазе эпидемиологического сезона. Нужно чаще мыть руки, по возможности избегать встреч с «простывшими» людьми, беречь иммунитет, особенно тем, кто находится в группе риска. Также Роспотребнадзор советует не пренебрегать прививочной кампанией.
Прививку от гриппа сделали более 72,4 млн россиян, это — 49,5% от численности населения страны. В Омской области показатель ниже. По данным мониторинга за ходом иммунизации к 6 декабря привились чуть больше 920 тыс. человек, это 49,1% от населения региона.
Руководителям образовательных организаций напомнили о соблюдении требований законодательства, об «утренних фильтрах», проветривании и дезинфекции. На карантин активно закрывают садики и школы. Чтобы избежать эпидемии, родителям следует не отводить детей в образовательное учреждение с симптомами простуды и беречься самим.
Из-за вирусной нагрузки в Омскую область, как и в другие регионы, может вернуться масочный режим. Его предложил вернуть министр здравоохранения Михаил Мурашко. Такие меры вызваны резким приростом числа болеющих. В целом, рекомендации в связи с гриппом не слишком отличаются от антиковидных.