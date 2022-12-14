«Сэкономим 200 рублей»: Омским депутатам утвердили новые удостоверения

Впрочем, экономия, конечно, смешная и дело не в ней. Нужно это прежде всего для удобства. Одна пластиковая карточка заменит сразу несколько пропусков — в горсовет, мэрию, правительство и прочие присутственные места. По виду она будет напоминать водительские права.