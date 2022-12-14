«Сэкономим 200 рублей»: Омским депутатам утвердили новые удостоверения

На заседании горсовета утвердили новые удостоверения для депутатов и их помощников.
Город55 поинтересовался, чем не устраивали старые и во сколько обойдется замена. Как выяснилось, цена вопроса — 100 рублей за карточку. Сейчас за выпуск двойных депутатских корочек платят по 300 рублей.
Впрочем, экономия, конечно, смешная и дело не в ней. Нужно это прежде всего для удобства. Одна пластиковая карточка заменит сразу несколько пропусков — в горсовет, мэрию, правительство и прочие присутственные места. По виду она будет напоминать водительские права.
Сейчас такой «мультипаспорт» есть у председателя горсовета, а вот его коллеги пока удобным нововведением воспользоваться не смогут. Его начнут внедрять в следующем созыве.