Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

«Сэкономим 200 рублей»: Омским депутатам утвердили новые удостоверения

Сегодня, 08:53
Фото: Омский горсовет
Городу55 пояснили, что делается это в первую очередь для удобства.

На заседании горсовета утвердили новые удостоверения для депутатов и их помощников.

Город55 поинтересовался, чем не устраивали старые и во сколько обойдется замена. Как выяснилось, цена вопроса — 100 рублей за карточку. Сейчас за выпуск двойных депутатских корочек платят по 300 рублей.

Впрочем, экономия, конечно, смешная и дело не в ней. Нужно это прежде всего для удобства. Одна пластиковая карточка заменит сразу несколько пропусков — в горсовет, мэрию, правительство и прочие присутственные места. По виду она будет напоминать водительские права.

Сейчас такой «мультипаспорт» есть у председателя горсовета, а вот его коллеги пока удобным нововведением воспользоваться не смогут. Его начнут внедрять в следующем созыве.

#Омск#Общество#Город#Анна Микула
Подпишитесь
Индекс утраты
Сегодня, 06:05
В Совете Федерации одобрили нового прокурора Омской области
Сегодня, 07:29
«Будет смотреть на мост»: в Омске утвердили место для памятника Бухгольцу
Сегодня, 05:32
Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд
Сегодня, 08:02
В Омске нашли желающих восстановить бассейн в школе № 124
Сегодня, 08:23
«Символ отказа или призыв к сексу»: чем займется экоблогер в Общественной палате
Сегодня, 06:47