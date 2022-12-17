Новогодние цифры. Для 8000 юных омичей проведут праздник в социальных учреждениях

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о подготовке к Новому году в социальных учреждениях города и области. Для детей из «групп риска» подготовили больше 100 мероприятий. 8 тысяч детей разных возрастов отпразднует Новый год именно там.
Проведут праздники в 38 комплексных центрах и в 10 социально-реабилитационных приютах. Запланированы представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, викторины, мастер-классы и тематические экскурсии.
В Азовском районе подготовили мультипликационный марафон. В Большеречье и Горьковском районе дети научатся делать елочные игрушки и сладости, в Одесском районе у ребят из приюта новогодний праздник пройдет в спортивном ключе, а в Таврическом детям организуют творческую выставку.
Во многих районах пройдут не только мастер-классы по снежинкам или сказочные представления, будут и благотворительные акции по сбору подарков от населения, на елках детям вручат сладкие сюрпризы.
Напомним, что в нескольких торговых центрах Омска открылись точки по сбору новогодних подарков для семей мобилизованных: