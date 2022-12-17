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Новогодние цифры. Для 8000 юных омичей проведут праздник в социальных учреждениях

Сегодня, 10:34
Фото: 1MI
иллюстрация

На Новый год для омских детей из социальных групп риска подготовили 128 мероприятий

Праздничные программы для детей разных возрастов пройдут по всему региону. У юных омичей в социальных учреждениях будут и Деды Морозы, и Снегурочки, и занятия по душе.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила о подготовке к Новому году в социальных учреждениях города и области. Для детей из «групп риска» подготовили больше 100 мероприятий.  8 тысяч детей разных возрастов отпразднует Новый год именно там.

Проведут праздники в 38 комплексных центрах и в 10 социально-реабилитационных приютах. Запланированы представления с Дедом Морозом и Снегурочкой, конкурсы, викторины, мастер-классы и тематические экскурсии.

В Азовском районе подготовили мультипликационный марафон. В Большеречье и Горьковском районе дети научатся делать елочные игрушки и сладости, в Одесском районе у ребят из приюта новогодний праздник пройдет в спортивном ключе, а в Таврическом детям организуют творческую выставку.

Во многих районах пройдут не только мастер-классы по снежинкам или сказочные представления, будут и благотворительные акции по сбору подарков от населения, на елках детям вручат сладкие сюрпризы.

Напомним, что в нескольких торговых центрах Омска открылись точки по сбору новогодних подарков для семей мобилизованных:

Омичам предложили собрать новогодние подарки для семей мобилизованных земляков
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Новости#Омская область#Дети-сироты#Социальное учреждение#Праздник#Малоимущие#Дети#Новый год
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