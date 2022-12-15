Краник Горностаевой и «чушки» Кипервара. Неизвестные нюансы громких уголовных дел

— Есть в Тюкалинском районе депутат местного совета, который руководит ООО «Спецстройвангард» (по данным сервиса Чекко директором и учредителем компании является Андрей слесарюк - прим. ред.). Набирал рабочих на вахту и за два месяца задолжал им около 17 млн рублей. Так вот, на него удалось повлиять и в плане возбуждения уголовного дела, и в плане расчетов по долгам. После нашего вмешательства, возбуждения уголовного дела и предъявления обвиняемому доказательств, что зарплата им не выплачивалась умышленно, он нашел средства и на данный момент погасил уже 12 млн рублей. Обещает в скором времени погасить и оставшуюся задолженность. Если так и произойдет, то к нему может быть применена мера в виде деятельного раскаяния, что поможет ему избежать уголовного преследования.