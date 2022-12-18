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Почти 1000 омичей пришли на открытие самого большого катка

Сегодня, 08:37
Фото: пресс-служба минспорта Омской области
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Гостей ожидала настоящая шоу-программа.

В Омске открылся самый большой городской каток «Red Star». Торжественная церемония прошла 17 декабря. На праздник пришли около тысячи гостей. Их ожидали выступления фигуристов, огненное шоу и призы.

Каток расположен на территории спортивного комплекса «Красная звезда». Размер ледовой площадки — 150 на 85 метров, сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Посетители приняли участие в эстафетах и интерактивах. Гостей развлекали ростовые куклы в виде сочинских олимпийских талисманов: леопард, медведи, заяц.

Каток будет работать ежедневно, кроме понедельника. Подробности о расписании можно найти в группе спортшколы «Красная звезда» в соцсетях.

Напомним, в этот же день в Омске открылся «Зимний Любинский», несмотря на действия вандалов, которые угрожали проекту.

Несмотря на старания вандалов. В Омске все-таки открылся «Зимний Любинский»
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#Общество#Спорт#Культура#Город#Новости#Омск#Каток#Новый год#Красная звезда
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