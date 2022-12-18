Почти 1000 омичей пришли на открытие самого большого катка

В Омске открылся самый большой городской каток «Red Star». Торжественная церемония прошла 17 декабря. На праздник пришли около тысячи гостей. Их ожидали выступления фигуристов, огненное шоу и призы.
Каток расположен на территории спортивного комплекса «Красная звезда». Размер ледовой площадки — 150 на 85 метров, сообщает пресс-служба регионального минспорта.
Посетители приняли участие в эстафетах и интерактивах. Гостей развлекали ростовые куклы в виде сочинских олимпийских талисманов: леопард, медведи, заяц.
Каток будет работать ежедневно, кроме понедельника. Подробности о расписании можно найти в группе спортшколы «Красная звезда» в соцсетях.
Напомним, в этот же день в Омске открылся «Зимний Любинский», несмотря на действия вандалов, которые угрожали проекту.