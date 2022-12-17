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«Трое из ларца». Из СИЗО могут отпустить гендиректора омского «Нефтегазстроймонтажа»

Сегодня, 07:48
Фото: 1MI
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Экс-руководителю омского УФНС продлили срок пребывания под стражей

Для троих омских обвиняемых следствие попросило продлить срок заключения в СИЗО. Владимир Репин и Дмитрий Григорьев останутся под стражей после решения Басманного суда, а Дмитрию Немишу заключение не продлили.

Издание «Коммерческие Вести» сообщило о том, что в Басманном суде Москвы рассмотрели ходатайство от следствия о продлении содержания под стражей для экс-начальника омского УФНС, адвоката Дмитрия Григорьева и гендиректора «Нефтегазстроймонтажа» Дмитрия Немиша.

Григорьева и Репина суд решил оставить в СИЗО, а вот Немишу продлять заключение не стали. Отметим, что все трое сразу попытались оспорить аресты, но апелляции выиграть не удалось, как и Репину выйти под залог. Задержали омичей 19 октября.

Напомним, что бывшего главу омской налоговой обвиняют в получении 10 млн рублей за невключение подконтрольных Дмитрию Немишу фирм в график налоговых проверок. А Дмитрия Григорьева обвиняют в посредничестве по передаче взятки. 

Кроме того, недавно выяснилось, что Дмитрий Немиш остался должен налоговой службе почти 500 млн рублей налогов на прибыль и НДС. Проверка по этим налогам проходила еще в 2020 году. Пока неизвестно, какую меру пресечения для него избрал Басманный суд вместо заключения под стражей.

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#Дарья Зыкова#Суд#Новости#Омск#Москва#Владимир Репин#Уголовное дело#СИЗО#Взятка#Заключение
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