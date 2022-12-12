Отмечается, что парковка будет работать со стороны «Арлекина» с 23 декабря 2022 года по 27 декабря 2022 года. В этом время в Цирке будут проходить Главная городская елка и Благотворительные елки мэра Омска. Парковка в это время будет бесплатной.