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Подарок для водителей. У главной елки в центре Омска откроют большую парковку

Сегодня, 06:34
Фото: 1MI
иллюстрация

Омичам пообещали большую бесплатную парковку у главной елки

Парковка откроется со стороны «Арлекина» у омского Цирка.

В пресс-службе мэрии Омска рассказали о местах для парковки автомобилей вблизи главной городской елки. В этом году центром притяжения горожан перед Новым годом стала площадка у Цирка, и парковки разместят совсем недалеко от главной елки.

Отмечается, что парковка будет работать со стороны «Арлекина» с 23 декабря 2022 года по 27 декабря 2022 года. В этом время в Цирке будут проходить Главная городская елка и Благотворительные елки мэра Омска. Парковка в это время будет бесплатной.

Омичам напомнили, что во время парковки и при выезде с нее необходимо соблюдать все правила дорожного движения.

Фото: мэрия Омска
#Город#Ольга Акамова#Новости#Омская область#Елка#Цирк#Парковка#Новый год#Машины
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