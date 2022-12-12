В пресс-службе мэрии Омска рассказали о местах для парковки автомобилей вблизи главной городской елки. В этом году центром притяжения горожан перед Новым годом стала площадка у Цирка, и парковки разместят совсем недалеко от главной елки.
Отмечается, что парковка будет работать со стороны «Арлекина» с 23 декабря 2022 года по 27 декабря 2022 года. В этом время в Цирке будут проходить Главная городская елка и Благотворительные елки мэра Омска. Парковка в это время будет бесплатной.
Омичам напомнили, что во время парковки и при выезде с нее необходимо соблюдать все правила дорожного движения.