Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неисполнение законодательства о пожарной безопасности, прокуратура требовала устранить нарушения. Что касается Евгения Шаламова, то он не обеспечил надежность работы и техобслуживания электросетей, а также не проконтролировал уборку сухой травы возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.