Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса и бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгения Шаламова. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к тяжким последствиям.
Следователи считают, что Виктор Лупинос знал о введении особого противопожарного режима, но не принял необходимых мер пожарной безопасности. При этом он утвердил паспорт готовности города, в котором были указаны недостоверные сведения.
Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неисполнение законодательства о пожарной безопасности, прокуратура требовала устранить нарушения. Что касается Евгения Шаламова, то он не обеспечил надежность работы и техобслуживания электросетей, а также не проконтролировал уборку сухой травы возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.
В результате чего 6 мая на трансформаторной подстанции в Называевске произошло короткое замыкание. Оно привело к пожару, который в дальнейшем перекинулся на жилые дома. В огне сгорели 97 домов. Потерпевшими стали 115 физических и юридических лиц. Сумма ущерба превысила 192 млн рублей.
На имущество обвиняемых наложили арест. Уголовное дело передали в суд.