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Уголовное дело о страшных пожарах в Называевске передали в суд

Сегодня, 08:02
Фото: 1MI
Отвечать перед законом будут мэра Называевска Виктор Лупинос и бывший глава Называевского района электрических сетей ПАО «Росссети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгений Шаламов.

Прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении мэра Называевска Виктора Лупиноса и бывшего начальника Называевского района электрических сетей производственного отделения западные электрические сети ПАО «Росссети Сибирь» — «Омскэнерго» Евгения Шаламова. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями, что привело к тяжким последствиям.

Следователи считают, что Виктор Лупинос знал о введении особого противопожарного режима, но не принял необходимых мер пожарной безопасности. При этом он утвердил паспорт готовности города, в котором были указаны недостоверные сведения.

Ранее его уже привлекали к административной ответственности за неисполнение законодательства о пожарной безопасности, прокуратура требовала устранить нарушения. Что касается Евгения Шаламова, то он не обеспечил надежность работы и техобслуживания электросетей, а также не проконтролировал уборку сухой травы возле трансформаторной подстанции и охранной зоны воздушной электролинии.

В результате чего 6 мая на трансформаторной подстанции в Называевске произошло короткое замыкание. Оно привело к пожару, который в дальнейшем перекинулся на жилые дома. В огне сгорели 97 домов. Потерпевшими стали 115 физических и юридических лиц. Сумма ущерба превысила 192 млн рублей.

На имущество обвиняемых наложили арест. Уголовное дело передали в суд.

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#Вероника Жукова#Общество#Пожар в Называевске#Новости#Омская область#Уголовное дело#Прокуратура#Пожары#Виктор Лупинос#Евгений Шаламов
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