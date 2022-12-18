«Скинули банки с маслом». Каток омской школы зверски испортили вандалы

Очевидцы в социальных сетях сообщают об очередном акте вандализма. На территории школы № 115 в Омске, что на улице Циолковского, есть хоккейная коробка. Там залили каток.
«Скинули на лед, где занимаются дети, стеклянные банки с маслом. Видимо, кому-то очень помешали дети, которые занимаются спортом», — пишет автор поста в группе «Омск Live». Сообщается, что происшествие случилось 17 декабря.
Местный житель снял на камеру состояние хоккейной коробки. На льду видны огромные следы. Если вещество действительно содержит масло, то заниматься на таком покрытии небезопасно.
В комментариях пользователи выразили идеи о потенциальных виновниках. Большинство считают, что к делу причастны дети. «Явно кто-то из местных», — подчеркнул один из комментаторов.
На инцидент отреагировали в мэрии: «Территория хоккейной коробки будет приведена в надлежащее состояние, в настоящее время определяется нанесенный ущерб». Известно, что администрация школы обратилась в полицию.
Напомним, ранее от рук вандалов пострадали ледяные постаменты на «Зимнем Любинском». Тогда проект только готовили к открытию. Фигуры быстро привели в порядок, инцидент не стал угрозой открытию, оно состоялось 17 декабря.