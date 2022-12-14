Осеннюю сессию горсовета завершили увеличением бюджета Омска

Депутаты определились и с местом, где появится памятник Ивану Бухгольцу. Напомним, ранее его предлагалось установить на площади, названной как раз в честь основателя первой омской крепости. Но для этого пришлось бы убрать ставший символом шар «Держава». На топонимической комиссии, где обсуждалась эта тема, поддержали другое решение. Конная статуя Бухгольца появится возле дома № 10/1 на Иртышской набережной. В горсовете приняли соответствующее постановление.