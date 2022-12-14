Осеннюю сессию горсовета завершили увеличением бюджета Омска

В омском горсовете прошло последнее заседание осенней сессии. Как обычно бывает в конце года, депутаты решали, на какие средства будет жить Омск.
Доходная часть главного финансового документа на этот год снова увеличилась за счет роста налоговых и неналоговых, а также безвозмездных поступлений. На этот раз — на 1.2 млрд рублей.
Почти 900 млн рублей целевых субсидий направят на ликвидацию несанкционированных свалок. Еще около 35 млн рублей пойдут на компенсацию разницы при покупке жилья для переселения из аварийных домов.
За счет собственных средств горадминистрация планирует увеличить ассигнации на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, на исполнение судебных решений по капремонту и прочее.
После девятых поправок параметры бюджета на 2022 год выглядят так: доходы — более 33,2 млрд; расходы — более 34,3 млрд рублей.
Также утвердили во втором чтении бюджет на 2023 и плановый период 2024–2025 годов. Перед этим его представили на публичных слушаниях, а после — на всех профильных комитетах горсовета.
Первоначальные параметры бюджета на следующий год на 30% больше, чем 2022-го. Главный финансовый документ принят со следующими параметрами: доходы — более 29.8 млрд, расходы — более 31.2 млрд, дефицит — почти 1.4 млрд рублей.
Депутаты определились и с местом, где появится памятник Ивану Бухгольцу. Напомним, ранее его предлагалось установить на площади, названной как раз в честь основателя первой омской крепости. Но для этого пришлось бы убрать ставший символом шар «Держава». На топонимической комиссии, где обсуждалась эта тема, поддержали другое решение. Конная статуя Бухгольца появится возле дома № 10/1 на Иртышской набережной. В горсовете приняли соответствующее постановление.
Кроме того, на заседании горсовета приняли решение об установке памятной доски заслуженному строителю Омска Николаю Лицкевичу.
Депутаты определились со своими представителями в комиссии по присвоению памятного знака «Меценат года». От горсовета в нее войдут Максим Концедалов, Юрий Козловский и Наталья Чебыкина.
В рабочую группу при мэрии, которая будет заниматься повышением эффективности муниципального «Комбината специальных услуг», вошли пятеро депутатов: Виталий Путинцев, Юрий Иванищев, Юрий Арчибасов, Инна Гомолко и Андрей Бондаренко.
В завершение на заседании утвердили даты открытия и закрытия весенней сессии. Начнется она 16 января и закончится 21 июля 2023 года. Уже сейчас в план работы весенней сессии внесено 111 вопросов.
Председатель Омского горсовета Владимир Корбут:
«Хотел бы отметить работу нового состава депутатского корпуса. На комитетах депутаты тщательно разбираются во всех вопросах, и мы вышли на новый уровень решения резонансных проблем. Они прорабатываются с администрацией Омска еще до заседаний комитетов, и зачастую пути решений находятся.
Например, резонансный вопрос об установке памятника основателю Омска Ивану Бухгольцу. В 5-м созыве ОГС еще были приняты решения по установке памятника на площади Бухгольца, но уже многие годы там находится шар „Держава“. Общественность была обеспокоена судьбой шара, потому что его предполагалось переместить в другое место. Мэром города было принято очень правильное решение, что не надо сносить то, что делали другие люди, нужно строить новое. Мы большой комиссией проехали по нескольким территориям в Омске и приняли решение, чтобы разместить памятник Бухгольцу на Иртышской набережной, напротив магазина „Океан“. Это хорошее место. Там всегда много людей, проходят выпускные вечера образовательных учреждений, марафоны. Думаю, что место, которое сегодня утвердили депутаты, понравится всем омичам».