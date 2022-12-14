Цены на топливо зимой в Омске. Эксперты прогнозируют рост

«Бензин просядет — пусть и незначительное, но снижение будет. По дизельному топливу ситуация будет совсем другая, особенно по зимнему дизелю. Здесь ожидается повышение. В ряде регионов оно будет значительное, и Омская область не исключение. Все это связано со спецификой зимнего дизельного топлива. Раньше ситуация балансировалась за счет того, что летний дизель смешивался с керосином и получалось зимнее топливо пятого экологического класса. Из-за экономии на акцизах возникала некая экономическая выгода, которая и балансировала недостаток. Сейчас же зимний дизель показывает очень высокие котировки, и при этом мы еще только входим в начало зимнего сезона. Ожидаю, что рост будет достаточно существенным»,

— считает руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.