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Цены на топливо зимой в Омске. Эксперты прогнозируют рост

Сегодня, 06:07
Фото: 1MI
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В Омской области упадут цены на бензин и повысятся на дизель — эксперт

В рамках спецпроекта «Индекс утраты» Город55 разбирается, что будет с ценами на топливо в Омской области. Чего ждать: дальнейшего роста или все же понижения.

Стоит сказать, что с сентября 2021 по сентябрь 2022 года цены на все виды топлива росли, но не такими быстрыми темпами, как в предыдущие годы.

Так, согласно данным Омскстата, дизельное топливо в среднем прибавило в цене 4,71 рубля и по этому показателю опередило бензин, стоимость которого за указанный период выросла на 1,84 рубля.

Что касается популярных марок автомобильного бензина, то тут лидером роста оказался АИ-92, который увеличился в цене на 1,37 рубля, АИ-95 вырос на 0,91 рубля.

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Что касается перспектив, то, по прогнозам экспертов, в ближайшее время следует ждать снижения цен на бензин, но при этом значительно прибавит зимнее дизельное топливо.

«Бензин просядет — пусть и незначительное, но снижение будет. По дизельному топливу ситуация будет совсем другая, особенно по зимнему дизелю. Здесь ожидается повышение. В ряде регионов оно будет значительное, и Омская область не исключение. Все это связано со спецификой зимнего дизельного топлива. Раньше ситуация балансировалась за счет того, что летний дизель смешивался с керосином и получалось зимнее топливо пятого экологического класса. Из-за экономии на акцизах возникала некая экономическая выгода, которая и балансировала недостаток. Сейчас же зимний дизель показывает очень высокие котировки, и при этом мы еще только входим в начало зимнего сезона. Ожидаю, что рост будет достаточно существенным», — считает руководитель аналитического центра «Независимого топливного союза» Григорий Баженов.

По мнению эксперта, ситуацию с ценами на зимний дизель отчасти исправят белорусские НПЗ, которые из-за санкций потеряли свой рынок сбыта.

«Меры уже предпринимаются, в частности происходит перенаправление поставок с белорусских НПЗ, производящих преимущественно дизельное топливо», — поясняет Григорий Баженов.

Ожидать снижения, как считает аналитик, следует и по газомоторному топливу, по производству которого сейчас наблюдается профицит.

#Василий Попов#Общество#Город#Экономика#Новости#Эксклюзивы#Спецпроекты#Омск#Омская область#Россия#Григорий Баженов#Топливо#Бензин#Дизель#Рост цен
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