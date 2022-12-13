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Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан

Сегодня, 12:15
Фото: 1MI
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Омский департамент городского хозяйства прокомментировал «закрытие» комиссии по сносу

Проект постановления — это «черновик», а не принятое решение, как пояснили в ведомстве. Остается вероятность, что заседания комиссии на самом деле не перейдут на закрытый режим работы.
Проект постановления о пересмотре формата работы комиссии по сносу и обрезке деревьев обеспокоил омичей. Согласно документу, заседания комиссии хотели сделать закрытыми, также присутствие горожан, не входящих в состав комиссии, должно было согласовываться с председателем. Было неясно, останутся ли после подписания проекта хотя бы протоколы заседаний.

Город55 взял у департамента городского хозяйства комментарий. Выяснилось, что опубликование проекта еще не означает, что его подпишут именно в таком виде. Документ проходит оценку. В департаменте заверили, что формулировка «закрытая» в отношении комиссии в дальнейшем применяться, скорее всего, не будет, и в финальную версию документа не попадет.
«Это проект, рабочий документ. Закон предписывает размещать его в открытом доступе. Он будет корректироваться и размещаться, формулировка о закрытом режиме будет исключена. Комиссия будет работать в обычном режиме», — сообщили в ведомстве.
Главное, что всех желающих на комиссию как раньше пускали, так и продолжат пускать, если комиссия продолжит быть открытой для слушателей в итоговом варианте документа.
Закрытые заседания. Омская комиссия по сносу деревьев хочет перейти на новый режим
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Город#Новости#Комиссия по сносу деревьев#Департамент городского хозяйства
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