Судьба деревьев. На омскую комиссию по сносу и обрезке продолжат пускать горожан

Проект постановления о пересмотре формата работы комиссии по сносу и обрезке деревьев обеспокоил омичей. Согласно документу, заседания комиссии хотели сделать закрытыми, также присутствие горожан, не входящих в состав комиссии, должно было согласовываться с председателем. Было неясно, останутся ли после подписания проекта хотя бы протоколы заседаний.



Город55 взял у департамента городского хозяйства комментарий. Выяснилось, что опубликование проекта еще не означает, что его подпишут именно в таком виде. Документ проходит оценку. В департаменте заверили, что формулировка «закрытая» в отношении комиссии в дальнейшем применяться, скорее всего, не будет, и в финальную версию документа не попадет.